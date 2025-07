Alles wird teurer, die Mieten steigen und dann kommen noch Schicksalsschläge, gesundheitliche Probleme oder eine Trennung hinzu – Obdachlosigkeit kann jeden treffen. Damit es gar nicht erst so weit kommt, gibt es seit 1. Februar 2024 die Fachberatung Wohnraumsicherung der Caritas Rhein-Sieg in Altenkirchen. Das Beratungsumfeld von Diplom-Sozialpädagogin Tatjana Bär-Otto (49) ist vielfältig. Sie berät Menschen, bei denen akute Wohnungslosigkeit vorliegt, Menschen, die ihre Miete nicht mehr rechtzeitig zahlen können oder bereits Mietrückstände haben, wenn die Kündigung der Wohnung droht oder eine Wohnung bereits gekündigt wurde oder eine Räumungsklage vorliegt. Und wenn es Konflikte zwischen Vermietern oder Mietern gibt.

Aber auch die präventive Arbeit liegt Bär-Otto am Herzen. Denn: Je früher Hilfen eingesetzt werden können, desto erfolgreicher kann man auch die Herausforderung angehen.

„Aktuell suche ich für etwa 14 Menschen eine Wohnung, denen in den nächsten vier bis acht Wochen Obdachlosigkeit droht, beispielsweise durch Trennung oder Eigenbedarfskündigung des Vermieters“, berichtet Tatjana Bär-Otto. Ein Problem: Viele Menschen haben keine finanziellen Rücklagen, sind Leistungsbezieher und haben dazu Haustiere. „Haustiere sind leider heutzutage bei vielen Vermietern nicht gerne gesehen“, weiß Bär-Otto. Dazu kommt, dass der Wohnungsmarkt derzeit extrem angespannt ist und „sozialer Wohnraum“ Mangelware ist – gemeint sind damit staatlich geförderte Wohnungen, die zu vergünstigten Mieten an Menschen mit geringem Einkommen vermietet werden. „Gerade für Sozialempfänger hat sich die Lage sehr zugespitzt“, beobachtet Bär-Otto.

„Es gibt eine sehr geringe Anzahl an Wohnraum, der angemessen ist“, sagt Tatjana Bär-Otto. Das Amt zahle beispielsweise 430 Euro brutto kalt für eine Sozialwohnung plus Heizkosten. Bei einem Zwei-Personenhaushalt wären es 500 Euro brutto kalt plus Heizkosten – solchen Wohnraum zu finden, ist zum Glücksspiel geworden.

Zudem beobachte sie, dass wohnungslose Menschen mittlerweile in ihren Autos übernachten, beziehungsweise leben. „Das ist natürlich auch ein sicherer Rückzugsraum, gerade für Frauen“, so Bär-Otto. „Menschen verlieren aus unterschiedlichsten Gründen ihren Lebensmittelpunkt.“

Leider führe vor allem für viele Frauen eine Trennung in eine Abwärtsspirale, wenn diese kein geregeltes, eigenes Einkommen hätten. Auch alleinerziehende Mütter haben es oft schwer, eine Wohnung zu finden. Die Diplom-Sozialpädagogin betont: „Wohnungslosigkeit und drohende Wohnungslosigkeit hat viele Gesichter.“ Ihr Klientel sei zwischen 17 und 76 Jahren alt, bislang habe sie 120 unterschiedliche Menschen im Zeitraum von Februar bis Dezember 2024 betreut. „Manchmal reichen zwei Termine, manchmal begleite ich die Klienten ein Jahr“, gibt Bär-Otto Einblicke in ihre Arbeit.

Hygiene bleibt ein schwieriges Thema

Hygiene ist bei Obdachlosigkeit ein schwieriges Thema. Gerade für Menschen mit „Doppeldiagnosen“, wie Tatjana Bär-Otto beispielsweise eine Suchterkrankung und psychische Probleme anführt, stellen bei dieser Thematik eine „große Herausforderung“ dar. Solche Menschen können oftmals aufgrund ihrer Auffälligkeiten nicht in einer Unterkunft der Verbandsgemeinden untergebracht werden. Denn: Obdachlose Menschen haben einen Rechtsanspruch auf Unterbringung durch die Kommune, in der sie sich befinden. Dies ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen (ordnungsrechtliche Unterbringung), die durch die Zuweisung einer entsprechenden Unterkunft erfüllt wird.

Im Kreis Altenkirchen gibt es keine Hygienestationen für obdachlose Menschen, diese sind eher in Großstädten zu finden – ebenso wie Essensausgaben. Deshalb suchen sich Obdachlose gerne abgelegene Plätze, um zur Ruhe zu kommen und Hygiene zu betreiben.

In Rheinland-Pfalz leben etwa 12.000 Menschen auf der Straße

Ende Januar 2024 waren in Deutschland rund 439.465 Menschen wohnungslos und untergebracht. Davon waren 50,8 Prozent Haushalte mit Kindern und 40 Prozent Personen unter 25 Jahren. Die Gesamtzahl der Wohnungslosen in Deutschland wird auf über 531.000 geschätzt, wobei diese Zahl die untergebrachten, verdeckt wohnungslosen und obdachlosen Personen umfasst. In Rheinland-Pfalz leben etwa 12.000 wohnungslose Menschen, wie eine Statistik aus dem Jahr 2023 berichtet.

Die Dunkelziffer an obdachlosen Menschen ist deutlich höher. Denn viele leben in sogenannter verdeckter Wohnungslosigkeit. Diese Menschen haben keinen eigenen festen Wohnsitz, kommen aber vorübergehend bei Freunden, Familie oder Bekannten unter (Couchsurfing) und entgehen somit der offiziellen Obdachlosenstatistik. Diese Menschen können in die Bredouille kommen, gänzlich obdachlos zu werden, wenn niemand ihnen mehr einen Schlafplatz anbietet.

Gut aufgestelltes Hilfskonstrukt, um Herausforderungen gewachsen zu sein

Seit 1. August 2023 befindet sich an der Rathausstraße 5, in dem die Caritas ihren Sitz in Altenkirchen hat, die ehrenamtliche Notschlafstelle. Dort können Menschen aus der Region, die kurzfristig wohnungslos geworden und akut keine Übernachtungsmöglichkeit haben oder ortsungebundene Wohnungslose unterkommen. Unter der Diensthandynummer 0172/2038945 können in Not geratene Menschen die Möglichkeit zur Übernachtung erfragen.

Die Lage für Menschen mit multiplen Problemlagen schätzt die Diplom-Sozialpädagogin als eine große künftige Herausforderung im Kreis Altenkirchen ein. Auch die Menschen, die in verdeckter Wohnungslosigkeit leben, werden, sobald sie keine Schlafmöglichkeit mehr haben, auf öffentliche Einrichtungen oder Notunterkünfte angewiesen sein – sofern sie diese nutzen möchten. Wünschenswert wäre es, dass eine ausreichende Hilfsstruktur für obdachlose Menschen im Kreis aufgebaut wird – bislang sind die Angebote rar gesät. So ist die ehrenamtliche Notschlafstelle in Altenkirchen das einzige Angebot dieser Art im gesamten Kreis. Man brauche künftig ein gut aufgestelltes Hilfskonstrukt, um den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen entgegenwirken zu können, so Tatjana Bär-Otto.

Kontakt zur Fachberatung Wohnraumsicherung

Menschen, die Hilfe benötigen, weil Ihnen Wohnungslosigkeit droht oder akute Wohnungslosigkeit bereits vorliegt, können sich an die Fachberatung Wohnraumsicherung der Caritas Rhein-Sieg in Altenkirchen wenden. Auch Vermieter, die Interesse an der Aufrechterhaltung eines Mietverhältnisses haben, in dem Probleme bestehen, können sich gerne an Tatjana Bär-Otto wenden. Ebenso Menschen, die „sozialen Wohnraum“ anzubieten haben und nichts gegen Sozialempfänger als Mieter haben. Kontakt zur Fachberatung Wohnraumsicherung gibt es unter der Telefonnummer 0152/22888218 oder per E-Mail an tatjana-baer-otto@cartias-rheinsieg.de