Angelika S. aus dem Kreis Altenkirchen bereut auf keinen Fall die Entscheidung, zwei Pflegekinder aufgenommen zu haben. Sie berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung aus dem Familienleben, über Schwierigkeiten und unendliches Glück.

Die Entscheidung, ein Pflegekind aufzunehmen, fiel Angelika S. (alle Namen von der Redaktion geändert) aus einem kleinen Ort im Kreis Altenkirchen nicht schwer. Im Gespräch mit unserer Zeitung auf der Veranda schildert sie, dass sie schon immer diesen Wunsch hegte, da eine eigene Schwangerschaft schwierig gewesen sei. „Ich habe mir schon immer etwa fünf Kinder gewünscht“, beschreibt sie ihren Wunsch nach einer großen Familie. Mit ihrem Ex-Mann, mit dem sie 16 Jahre kinderlos verheiratet war, ging dies jedoch nicht. „Er hat zu mir damals gesagt, ‚mir kommt kein fremdes Kind ins Haus’“, erinnert sie sich. Ein schwerer Motorradunfall habe sie damals ihr gesamtes Leben überdenken lassen – sie kündigte ihren Job, ließ sich scheiden, das gemeinsame Haus wurde verkauft.

Später lernte sie durch ihre Liebe zu Motorradtouren ihren neuen Ehemann Bernd kennen, mit ihm hat sie mittlerweile zwei Pflegekinder – Jennifer und Theo – wie ihre eigenen aufgezogen und ist mehr als glücklich mit der Entscheidung. Davor bekam sie Tochter Mia unerwartet, als sie 40 Jahre alt war. Da Schwangerschaft und Geburt schwierig waren und sich die Eltern aber unbedingt Geschwister für Mia wünschten, war die Entscheidung, eine Pflegefamilie zu werden, schnell gefallen, schildert Angelika S. „Wir sind eine richtige Patchwork-Familie“, betont die heute 65-Jährige.

„Dieses kleine Wesen hielt mir die Arme entgegen, das war Liebe auf den ersten Blick.“

So schildert Angelika S. die erste Begegnung mit ihrer Pflegetochter Jennifer (damals neun Monate alt).﻿

An die ersten Schritte, ein Pflegekind zu bekommen, kann sie sich auch noch heute gut erinnern. „Ich habe damals in Siegen angerufen, da wurde mir gesagt, ich sei zu alt als Pflegemutter – ich war da 45 Jahre alt.“ Als sie sich beim Jugendamt des Kreises Altenkirchen meldete und Interesse bekundete, dass sie und ihr Mann gerne eine Pflegefamilie werden würden, wurden sie direkt mit offenen Armen empfangen. Beide beantworteten alle Fragen der Jugendamtsmitarbeiterin und gaben detaillierte Einblicke in ihre Vorstellungen, Wünsche und ihr Familienleben, legten alle benötigten Dokumente und Führungszeugnisse vor.

Kurze Zeit später, am Anfang November 2006 war es dann so weit: Mit ihrer damals sechsjährigen Tochter Mia fuhr Angelika S. zum Jugendamt, um die kleine Jennifer, die gerade mal neun Monate alt war, abzuholen. „Dieses kleine Wesen hielt mir die Arme entgegen, das war Liebe auf den ersten Blick“, berichtet sie. „Ich habe ihr einen Keks gegeben, den hat die Kleine sich direkt in den Mund gedrückt“, erinnert sie sich lächelnd. Die Situation schildert sie als sehr emotional und ergreifend.

Ergreifender Moment beim ersten Besuchskontakt mit leiblicher Mutter

Der erste Besuchskontakt mit Jennifers leiblicher Mutter war hart für Angelika S. „Ich habe so geweint, das war eine schlimme Situation. Denn mir war klar: Das ist eine Mutter, die ihr Kind liebt, aber sich nicht kümmern kann. Als Mutter fühlt man da mit“, erinnert sie sich an die erste Begegnung mit Jennifers leiblicher Mutter zurück. Sie verstanden sich, auch wenn Jennifer nach vielen Treffen oftmals durcheinander war – auch durch Äußerungen der leiblichen Mutter. Deshalb habe sich Angelika S. darüber auch mit Jennifers Mutter unterhalten und klare Grenzen gesetzt. Denn Äußerungen wie „ich nehme dich bald mit zu mir“ hätten dem kleinen Kind sichtlich zugesetzt. „Da habe ich ihr klargemacht, dass sie so was nicht zu ihr sagen sollte“, so Angelika S. „Denn die Hauptsache war und ist, dass es Jennifer gut geht.“

Später wurde bei Jennifer mit sechs Jahren FASD (Fetale Alkoholspektrumstörung) festgestellt, da die leibliche Mutter in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert hatte. Folge können körperliche und psychische Beschwerden sein. Damals wurde Angelika S. gesagt, dass Jennifer niemals Fahrrad fahren oder gar schwimmen können würde – heute kann sie es, trotz der schlechten Klinikprognose von damals.

Trotz Problemen hielt die Pflegefamilie fest zusammen

„Dinge des alltäglichen Lebens fallen Jennifer schwer“, berichtet Angelika S. „Aber in der Schule schafft sie alles und lernt mit Leidenschaft, gerade ist sie im Abitur voll drin“, sagt sie voller Stolz. Es war aber ein langer Weg dorthin. In einer früheren Schule wurde Jennifer in jüngeren Jahren stark gemobbt aufgrund ihres FASD. Die Folge: Selbstverletzung durch Ritzen. Ein Schulwechsel im zehnten Schuljahr half Jennifer.

Auch durch Therapien und Antidepressiva geht es der jungen Frau heute gut und durch Unterstützung ihrer Familie klappt es im Alltag immer besser. In der schlimmsten Zeit war Angelika S. für ihre Pflegetochter da. „Ich habe sie dann immer in den Arm genommen und gesagt, ‚ich liebe dich, du bist mein Kind und wir schaffen das’. Heute sagt sie mir, dass das die beste Unterstützung für sie war“, sagt Angelika S. Und sie betont: Das Jugendamt des Kreises Altenkirchen habe sie immer unterstützt, auch in der schwersten Zeit als Pflegefamilie. Jennifer ist heute 20 Jahre alt, hat einen Freund und Hobbys, die sie mit Leidenschaft ausübt.

Heute gibt es keinen Kontakt zu der alkoholkranken leiblichen Mutter, bedauert Angelika S., aber glücklicherweise zum Rest der Familie. Jennifer möchte gerne Bestatterin werden. „Eine würdevolle Bestattung, das liegt ihr am Herzen“, sagt Angelika S. über den Berufswunsch ihrer Tochter – denn Jennifer und Theo sind „ihre Kinder“ für sie. Theo ist jetzt 15 Jahre alt und träumt davon, später mal Anwalt für Familienrecht – speziell für Pflegekinder – zu werden. „Leider gibt es in ganz Deutschland nur einen Anwalt in Köln und einen in München, die auf dieses Gebiet spezialisiert sind“, so Angelika S.

„Wir können es manchmal nicht glauben, wir haben so tolle Kinder und sind megastolz.“

Angelika S. über das Familienglück mit zwei Pflegekindern und einer leiblichen Tochter

Theo kam im Januar 2010 zu Angelika und Bernd S., als er gerade mal drei Monate alt war. „Seine Mutter war jung und ihr war das damals zu viel mit Theo“, berichtet Angelika. Sie habe die Mutter und deren Großmutter im geschützten Raum beim Jugendamt kennengelernt. Zwei Tage später holte sie den kleinen Jungen ab. „Das war wieder eine sehr emotionale Situation“, sagt sie. Der kleine Junge hatte gesundheitliche Probleme durch einen verformten Schädel und schrie viel beim Füttern. Abhilfe schaffte ein angepasster Helm, den er ein Jahr lang tragen musste. Heute hat er keine Defizite mehr. Es hat sich herausgestellt, dass Theo einen hohen IQ hat. Er geht in die zehnte Klasse und macht gerne Sport.

Die leibliche Tochter von Bernd und Angelika S. ist 25 Jahre alt, macht ihr Abitur, jobbt und möchte auf Weltreise gehen. „Wir können es manchmal nicht glauben, wir haben so tolle Kinder und sind megastolz“, berichtet Angelika S. freudestrahlend. Zwar gab es auch schwere Zeiten, aber heute sind sie alle ein eingespieltes Team und glücklich miteinander – auch Besuchskontakte zu den leiblichen Familien laufen problemlos, Freundschaften sind entstanden. „Wenn ich viel jünger wäre, würde ich noch mal Pflegekinder aufnehmen“, sagt Angelika S. lächelnd und voller Überzeugung. Und sie betont: „Eine Pflegefamilie zu sein, das geht nur mit Herz.“ Theo und Jennifer können sich später auch selbst gut vorstellen, Pflegekinder aufzunehmen.

Appell der Pflegemutter: Keine Kinder zweiter Klasse

Leider hat Angelika S. „schon einiges um die Ohren gekriegt“, wie sie selbst sagt, aufgrund von Vorurteilen gegenüber Pflegekindern. „Da kriegt man schon mal zu hören: ‚Was ist, wenn die Eltern im Knast waren?’“ Sie findet: Prinzipiell sollten niemand Pflegekinder verurteilen. „Das sind Kinder, die hatten keinen einfachen Start ins Leben und können nichts dafür, dass ihre Eltern sich nicht richtig um sie kümmern konnten“, verdeutlicht sie ihren Standpunkt. „Das sind keine Kinder zweiter oder dritte Klasse.“ Deshalb sei es für sie unverständlich, dass auch heutzutage immer noch viele Frauen und Männer, die selbst Kinder haben, Vorurteile gegenüber Pflegekindern und Pflegefamilien haben. ann