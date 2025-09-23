Erinnerung wiedererlangt Angeklagter gibt sexuelle Übergriffe im AK-Land zu 23.09.2025, 06:30 Uhr

i Vor dem Landgericht Koblenz läuft der Prozess gegen einen 44-Jährigen aus dem Kreis Altenkirchen, dem Diebstähle und diverse sexuelle Übergriffe zur Last gelegt werden. Markus Kratzer

Die ihm vorgeworfenen Diebstähle hatte der Angeklagte aus dem Kreis Altenkirchen im Laufe des Prozesses vor dem Landgericht schon weitgehend eingeräumt. Nicht aber die ihm zur Last gelegten sexuellen Übergriffe. Das sollte sich nun ändern.

„Mein Mandant hat keinerlei Erinnerungen an die Tatvorwürfe.“ Mit diesem Satz in einer Erklärung, die sein Verteidiger Alexander Neutz verlesen hatte, hatte der 44-jährige Angeklagte noch am zweiten Prozesstag vor der 10. Strafkammer am Koblenzer Landgericht die sexuellen Übergriffe, die ihm zur Last gelegt wurden, von sich gewiesen.







Artikel teilen

Artikel teilen