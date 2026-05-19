Prozessauftakt in Koblenz Angeklagter gesteht Messerattacke in Altenkirchen Johannes Mario Löhr 19.05.2026, 15:30 Uhr

i Der Angeklagte sitzt beim Prozessauftakt am Landgericht Koblenz neben seiner Verteidigerin, Maike Naumiuk. Johannes Mario Löhr

Von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr dauerte der Prozessauftakt am Koblenzer Landgericht zur Messerattacke im Bereich des Altenkirchener Bahnhofs. Der 20-Jährige räumt einen Stich mit einem Springmesser ein, stellt die Dinge aber anders als angeklagt dar.

Der Prozess um die Messerattacke beim Bahnhof Altenkirchen Ende August 2025 ist am Landgericht Koblenz angelaufen: Der Angeklagte hat die Tat beim Prozessauftakt zwar gestanden, doch der 20-Jährige stellt die Dinge anders als in der Anklage dar. Unvermittelt und im Vorbeigehen soll die Attacke auf einen heute 31-Jährigen laut Staatsanwaltschaft am 30.







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