Von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr dauerte der Prozessauftakt am Koblenzer Landgericht zur Messerattacke im Bereich des Altenkirchener Bahnhofs. Der 20-Jährige räumt einen Stich mit einem Springmesser ein, stellt die Dinge aber anders als angeklagt dar.
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Der Prozess um die Messerattacke beim Bahnhof Altenkirchen Ende August 2025 ist am Landgericht Koblenz angelaufen: Der Angeklagte hat die Tat beim Prozessauftakt zwar gestanden, doch der 20-Jährige stellt die Dinge anders als in der Anklage dar. Unvermittelt und im Vorbeigehen soll die Attacke auf einen heute 31-Jährigen laut Staatsanwaltschaft am 30.