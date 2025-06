Die beiden Angeklagten, die sich vor dem Altenkirchener Amtsgericht gleich für mehrere Taten verantworten mussten, sind bei Weitem keine unbeschriebenen Blätter. Die Männer leben in der VG Hamm in einer Obdachlosenunterkunft und sind im Ort durchaus bekannt, weil sie unter Alkohol immer wieder miteinander und mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Vor Gericht hatte es bereits mehrere Anläufe gegeben, die beiden „Dorfterroristen“ für ihr Tun zur Rechenschaft zu ziehen. Doch war es schwierig, sowohl die Angeklagten als auch die Zeugen zum Erscheinen zu bewegen, weshalb der eine Angeklagte nun auch per Haftbefehl dingfest gemacht wurde und entsprechend auch endlich mit seinem Verteidiger Daniel Walker anwesend war.

Angeklagter gibt sich als Unschuldslamm

Der Mann, ein 30-jähriger Deutscher, der keinen Beruf hat und seit drei Jahren in der Obdachlosenunterkunft lebt, gab sich zunächst als Unschuldslamm und wollte für keine der Taten verantwortlich sein. So war ihm vorgeworfen, dass er am 6. Dezember 2023 versucht haben soll, in das Hotel Auermühle einzubrechen. Hierbei benutzten er und sein Komplize, der aus der Ukraine stammende Mitangeklagte, ein Springmesser. Angeblich, so der Angeklagte, hätte er Hilferufe einer Frau aus dem Hotel gehört und habe nur seiner Bürgerpflicht nachgehen wollen. Auf die Frage der Staatsanwaltschaft, warum er überhaupt das Messer dabei hatte, gab er an, sich im Wald gegen Wildschweine verteidigen zu müssen.

Auch alle anderen Taten, alles mehr oder weniger Bagatelldelikte, die aber im Gesamten das Bild zeichnen, dass der Mann unter Alkohol unberechenbar und stets auf Ärger aus ist, will er nicht begangen haben. Auch seine Alkoholsucht habe er unter Kontrolle, obwohl er keine Therapie gemacht habe, gab er an.

Freundin mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Anders der andere Angeklagte, der mit einer Dolmetscherin erschienen war. Er räumte seine Taten ein und zeigte auch Reue, vor allem, als es um den Vorwurf ging, dass er seiner Lebensgefährtin mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe, während diese das gemeinsame Kind auf dem Arm trug. Auch in einer Hammer Arztpraxis soll er randaliert haben, weil er nicht gleich drankam. Mehrfach machte er auch in Supermärkten Ärger, in denen er zumeist Hausverbot hatte. Ein Mitarbeiter, der als Zeuge aussagte, gab an, dass der Angeklagte kein Unbekannter sei und oft versucht habe, Alkohol zu stehlen. Angeklagt war aber ein Fall, in dem der Mann versuchte, einen Sack Kartoffeln und eine Paprika zu stehlen. Der Angeklagte sei an besagtem Tag „penetrant“ gewesen, habe viermal den Sack genommen, bis der Angestellte entnervt die Polizei rief.

Nach einer Pause sollten noch Zeugen gehört werden, allerdings kam der Angeklagte, dessen Haftbefehl zu Beginn des Prozesses aufgehoben worden war, nicht zurück. Er konnte auch nicht ausfindig gemacht werden, sodass der Haftbefehl gegen ihn wieder in Kraft trat und das Gericht das Verfahren gegen den Mann abtrennte. Der aus der Ukraine stammende Angeklagte erhielt dann eine Strafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung.