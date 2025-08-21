Das Opfer eines Überfalls in der VG Kirchen muss im Prozess ein weiteres Mal aussagen. Die Zeugin, der er Geld geschuldet haben soll, bleibt dem Landgericht Koblenz indes fern. Nun muss sie den Betrag, den sie von ihm einforderte, als Strafe zahlen.

Der Prozess wegen mehrerer Hammerschläge auf den Kopf eines 39-Jährigen in der Verbandsgemeinde Kirchen zieht sich vor dem Landgericht Koblenz in die Länge. Nachdem zwei der drei Angeklagten – ein vierter Beschuldigter ist flüchtig, eine mögliche fünfte Tatbeteiligte nicht identifiziert – nach mehreren Verhandlungstagen ihr Schweigen zu dem Vorfall gebrochen hatten, hatte der Vorsitzende Richter Thomas Metzger das Opfer des Übergriffs noch einmal als Zeugen geladen.

Eigentlich sollte auch dessen Bekannte, bei der er Schulden in strittiger Höhe hatte, die der Anlass für den Angriff in der Wohnung des Opfers selbst gewesen sein sollen, als Zeugin aussagen. Doch Barbara M. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) blieb der Verhandlung fern. Zum nächsten Termin soll sie nun von der Polizei vorgeführt werden, zudem entschied das Gericht, ein Ordnungsgeld gegen sie zu verhängen – pikanterweise mit 300 Euro genauso hoch wie die Schulden, die Torben S. laut den Angeklagten bei ihr gehabt haben soll.

„Ich glaube, der könnte rumgelegen haben, ich denke nicht, dass er ihn schon in der Hand hatte.“

Torben S. über den Hammer, mit dem einer der Angeklagten auf ihn eingeschlagen hat.

So kam also an diesem Vormittag lediglich der Geschädigte zu Wort. Dieser hatte sich zu Beginn des Prozesses nur zögerlich geäußert, dies mit Angst begründet. Diesmal war er sehr höflich, bedankte sich für Nachfragen, wenngleich seine Erinnerung an Details schwammig blieb: Ob es sich um 20, 40 oder 60 oder vielleicht doch um 30 Euro gehandelt habe, die er Barbara M. geschuldet hatte? „Was hatten wir das letzte Mal gesagt?“, fragte S. nonchalant in die Runde aus Richtern, Schöffen, Staatsanwältin, Angeklagten und Verteidigern. Jedenfalls sei der Betrag deutlich geringer gewesen als die von der Gläubigerin genannten 300 Euro.

Torben S. schilderte, er sei nicht ganz sicher, ob Pascal W. den Hammer, mit dem er auf S.’ Kopf einschlug, schon in der Hand hatte, als er in seine Wohnung eindrang. Es sei aber durchaus wahrscheinlich, dass er ihn in seiner Wohnung gesehen und als Tatwaffe genutzt habe: „Ich glaube, der könnte rumgelegen haben, ich denke nicht, dass er ihn schon in der Hand hatte.“ Rückblende: Wenige Tage vor dem Überfall hatte der Hauptangeklagte seinem Bekannten S. noch geholfen, das Sofa beiseite zu rücken.

Trotz Erinnerungslücken pocht Opfer auf seine Glaubwürdigkeit

Hinter diesem Sofa schlug W. später mit dem Hammer auf den Kopf seines Bekannten ein – nach eigener Aussage wutentbrannt, dass dieser seine Schulden bei Barbara M. nicht zahlte, die sich dadurch nicht einmal Lebensmittel habe leisten können. Nahe seiner Wohnung sei ein Supermarkt, sagte dazu Torben S.: „Da hätten wir auch was zu essen kaufen können.“ Er habe darauf gewartet, dass M. komme, um ihr Geld abzuholen, erklärte S. vor Gericht. Sie habe ihn angeschrieben, dass sie das Geld brauche – wie er reagiert habe, könne er nicht mehr genau sagen.

Dabei wollte das Opfer seine Glaubwürdigkeit allerdings nicht geschmälert sehen: Als Alexander Neutz, Verteidiger von Max R., ihn fragte, ob er sich denn angesichts der Unsicherheit über den geschuldeten Betrag überhaupt noch genau erinnern könne, gab Torben S. zu verstehen, die Grundzüge des Überfalls seien in seiner Erinnerung durchaus „manifest“. Der Anwalt sah von weiteren Nachfragen ab.

„Wir waren ja mal befreundet. Wenn ich genug Geld zusammen habe, bekommst du den Rechner zurück.“

Der Angeklagte Pascal W. wandte sich an den Angeklagten, dem er nach den Hammerschlägen eine Kaffeemaschine und einen Computer „als Pfand“ weggenommen hatte.

Der Hauptangeklagte Pascal W. nutzte das neuerliche Erscheinen seines Opfers, um sich zu entschuldigen: „Wir waren ja mal befreundet. Wenn ich genug Geld zusammen habe, bekommst du den Rechner zurück. Und wegen der Verletzungen Schmerzensgeld?“, fügte er fast fragend an und endete: „Es tut mir leid.“ Zuvor hatte er den 39-Jährigen fixiert, der jedoch den Blickkontakt zu meiden schien und auch auf die Entschuldigung nicht einging.

Barbara M. sei er nach dem Überfall noch einmal begegnet, berichtete Torben S. auf Frage des Richters. Bei einem privaten Grillfest im Garten des Hauses, in dem er wohnt, sei sie bei anderen Mietern zu Gast gewesen – ein Gespräch habe es zwischen ihnen aber nicht gegeben. Durch ihr Fernbleiben vom Gericht kam es hier nicht zu einer weiteren Begegnung.

Das Verfahren wird am Mittwoch, 3. September, um 9 Uhr am Landgericht Koblenz fortgesetzt.