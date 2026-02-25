Mit PEN Berlin in Wissen
Andreas Rödder diskutiert im Kulturwerk über Heimat
Der Historiker und Autor Andreas Rödder ist am 3. März in seiner Heimatstadt Wissen zu Gast als Teilnehmer der Gesprächsreihe „Reden wir über Heimat“.
Maurizio Gambarini. picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa

„Reden wir über Heimat“, heißt es am Dienstag, 3. März, im Kulturwerk Wissen, wo PEN Berlin mit einer Gesprächsreihe Station macht. Mit der Teilnahme des Historikers und gebürtigen Wisseners Andreas Rödder erhält der Abend eine besondere Note.

Lesezeit 2 Minuten
Die Siegstadt Wissen wird am Dienstag, 3. März, zum Schauplatz einer bundesweiten Debatte über Heimat und Zugehörigkeit: Um 19 Uhr macht die Gesprächsreihe „Reden wir über Heimat“ der Schriftstellervereinigung PEN Berlin Station im Kulturwerk.

