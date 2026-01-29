Am 7. März eröffnet Andrea Latsch ihre eigene Tierarztpraxis in der Straße An der alten Papierfabrik 1 in Scheuerfeld und wagt den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie will aber nicht nur Tiere behandeln, sondern hat noch weitere Ideen.
Für die Tierärztin Andrea Latsch geht in diesen Tagen ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Am 7. März eröffnet sie in der Straße An der alten Papierfabrik 1 in Scheuerfeld ihre eigene Tierarztpraxis. Noch wird in den Räumen fleißig gewerkelt, doch das Team steht bereits.