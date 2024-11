Neue Pfarrerin in Betzdorf Andrea Bayer startet mit 64 Jahren nochmals durch Claudia Geimer 13.11.2024, 06:00 Uhr

i Mit viel Begeisterung hat Andrea Bayer ihren Dienst in Betzdorf angetreten. Sie freut sich auf die neuen Aufgaben. Claudia Geimer

Die neue Pfarrerin evangelischen Kirchengemeinde in Betzdorf verrichtet schon seit Anfang Oktober ihren Dienst. Aber erst am Samstag, 16. November, 14 Uhr, wird Andrea Bayer in einem Gottesdienst offiziell ins Amt eingeführt

„Alles was ihr tut, geschehe in Liebe“ – die Jahreslosung des Kirchenjahres 2024 an der Wand, fällt Besuchern der evangelischen Kreuzkirche in Betzdorf in der Nähe des Altarraums allein schon wegen des feuerroten Hintergrunds sofort ins Auge. Der Satz aus dem ersten Korintherbrief ist wie geschaffen, das Wirken von Pfarrerin Karin Andrea Bayer zu beschreiben.

