Was vor rund vier Jahren bei einem gemeinsamen Abendessen zweier Freunde entstand, ist mittlerweile schon fast Tradition, die ökumenische Andacht am restaurierten Wegekreuz oberhalb von Kausen am Druidensteig. Diakon Marco Kötting und der inzwischen ordinierte Prädikant Julian Humpl sind nicht nur langjährige Weggefährten, sondern auch Initiatoren dieser besonderen Feier. Als Julian Humpl 2024 zum evangelischen Diakon ordiniert wurde, ließ es sich Marco Kötting nicht nehmen, selbstverständlich dabei zu sein. Was einmal mehr zeigt, wie schön es ist, wenn über die Konfessionsgrenzen hinaus echte Gemeinschaft wächst.

Die Idee zum ökumenischen Gottesdienst am Kreuz, das 2021 eingeweiht und feierlich gesegnet wurde, kam den beiden nach einer Wanderung von der Grube Bindweide nach Kausen und anschließendem gemeinsamen Abendessen. 2022 feierten sie die erste gemeinsame Andacht, die seitdem jährlich im August stattfindet. Der Platz, eine freie Fläche am Waldrand, hat sich seither als ideal erwiesen. „Die schöne Liegebank daneben, von der aus dem Spaziergänger einen Panoramablick über Molzhain und Gebhardshain hinweg in Richtung der Berge am Rande des Rheinlandes genießen können, ist dank des Leader-Projektes der Europäischen Union finanziert worden, erzählt Martin Lück, der nicht nur Ortsbürgermeister von Kausen, sondern auch aktives Mitglied des dortigen Musikvereins ist.

Kuhherde als Zaungast

Am Montagabend hatten bei strahlendem Sonnenschein rund 60 Menschen den Weg hinaus in die Natur gefunden. Die Männer der Seniorengruppe stellten Bänke auf, sodass jeder einen Sitzplatz fand. Die Frauengemeinschaft hatte ebenfalls tatkräftig für Unterstützung im Hintergrund gesorgt. Diakon Marco Kötting ist passives Mitglied im Musikverein Kausen, Prädikant Julian Humpl ist aktiv im Kausener Musikverein. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass für die Musiker die musikalische Begleitung der Andacht zu einem festen Termin geworden ist, der bereits im Januar im Kalender festgehalten wird, sodass die Besucher einen ganz besonderen Klangteppich unter freiem Himmel genießen konnten.

i Nicht nur die Gläubigen, auch die Kuhherde ist begeistert von der Musik Gaby Wertebach

Tiere sind Geschöpfe Gottes, was sich an diesem Abend eindrucksvoll zeigte. Die Gläubigen wurden kurz abgelenkt durch eine große Kuhherde, die ihre Lieblingstätigkeit – das Futtern – unterbrach und neugierig bis zum Zaun kam, als die ersten Töne der Musik erklangen. Sie hörten aufgereiht gebannt zu und sahen mit ihrem glänzenden schwarzen Fell dabei aus, als hätten sie sich extra fein gemacht. Während der Predigt zog die Herde sich allerdings auf das laute „Muh-Kommando“ einer Kuh zurück ins nahe Wäldchen, nur um beim nächsten Lied wieder aufzutauchen und aufmerksam zuzuhören.

Pilgerreise nach Rom

Julian Humpels Predigt stand unter dem Gottesdienst-Thema „Pilger der Hoffnung“, im Zeichen von Miteinander, Verbundenheit und Hoffnung, Themen, die im „Heiligen Jahr, das Papst Franziskus ausgerufen hat, von besonderer Bedeutung sind. Gerade für Diakon Marco Kötting, der am 7. September mit 40 Pilgern aus dem pastoralen Raum zu den Heiligen Stätten nach Rom aufbricht, war dies ein Herzensanliegen.

„Wir brauchen Menschen, die uns daran erinnern, dass Gott größer ist als unsere Angst. Wir brauchen Orte wie diesen hier heute Abend, an denen wir uns gegenseitig mit Hoffnung anstecken, zu Menschen werden, die Hoffnung weitergeben. Orte, an denen wir gemeinsam singen, beten und hören“, so Julian Humpl in seiner Predigt. „Wir haben heute Abend hier drei Hoffnungszeichen“, ergänzte Marco Kötting. „Zum einen, dass hier so viele zusammengekommen sind, auch aus Gruppen und Vereinen. Zweitens, dass wir in drei Wochen nach Rom aufbrechen als Pilger der Hoffnung und drittens ein ganz besonders Zeichen der Hoffnung, dass wir seit vier Jahren hier gemeinsam die Andacht halten über alle Konfessionsgrenzen hinweg.“ Der Musikverein Kausen spielte abschließend das emotionale Marienlied „Segne du Maria“, bevor die Gläubigen gestärkt nach Hause gingen, getragen von geistlichen Impulsen, Musik, Sonne, und Natur.