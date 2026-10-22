Landesbehörde teilt mit
Analysen bestätigen zwei Wolfsrisse im Westerwald 
Im Westerwald ist derzeit von vier ansässigen Wolfsrudeln auszugehen.
Im Westerwald ist derzeit von vier ansässigen Wolfsrudeln auszugehen.
Boris Roessler/dpa

Die stetigen Übergriffe auf heimische Weidetiere lösen in Rheinland-Pfalz eine Untersuchungsroutine aus, deren Fäden beim Koordinationszentrum Luchs und Wolf zusammenlaufen. Für die jüngsten Risse sind die Analysen jetzt teilweise abgeschlossen.

Lesezeit 1 Minute
Neben zwei Vorfällen im Hunsrück und in der Westpfalz hat das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) zuletzt auch bei zwei Rissen im Westerwald Proben von getöteten Schafen genommen und untersuchen lassen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor, wie aus der regelmäßigen Kluwo-Mitteilung hervorgeht.
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