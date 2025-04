An Normalität ist in Weitefeld noch nicht zu denken

Mehrere Tage sind seit der schrecklichen Tat in Weitefeld vergangen. Der 61-jährige Alexander Meisner, der als dringend tatverdächtig gilt, drei Personen in ihrem Wohnhaus getötet zu haben, ist weiter auf der Flucht. Was macht das mit den Menschen in dem Ort? Unsere Zeitung hat mit Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler gesprochen.

Zwei Tage sind seit dem Mord in Weitefeld vergangen. Wie erleben Sie die Stimmung im Ort? Haben Sie schon mit mehreren Leuten sprechen können?

Ja, natürlich ist das sehr deprimierend für alle. Zumal jetzt auch verstärkt die Angst dazukommt. Die Kinder werden mit dem Auto zur Schule gefahren. Und die Menschen gehen bewusst nicht mehr in den angrenzenden Wald. Das ist das, was ich zurückgemeldet bekomme. Da jetzt bekannt ist, wer der Täter ist, macht das den Leuten natürlich auch Angst.

Wie viele Kinder werden erstmal nicht zur Kita und zur Grundschule gebracht?

Wir hatten ungefähr ein Drittel weniger Kinder in der Kita und ein Viertel in der Grundschule.

Sie haben am Sonntag sehr viele Interviews gegeben, aktuell wird viel über Weitefeld berichtet. Wie bewerten Sie die Berichterstattung überregional?

Das ist zweigeteilt. Es gibt sachliche Berichte von den üblichen Medien. Und dann die gibt es die sogenannten anderen Medien. Da werden Nachbarn gefragt. Teilweise, wie mir berichtet wurde, kommen sie persönlich an den Gartenzaun, wollten was rauskitzeln und haben nicht lockergelassen. Das finde ich nicht gut. Ich habe auch gestern den Medien keine Interviews gegeben. Auch, weil eigentlich alles gesagt war.

Was steht nun in Weitefeld als Nächstes an? Es soll eine Gedenkveranstaltung geben.

Wir werden, nur für die Bürger von Weitefeld, eine Gedenkveranstaltung und einen Trauertermin anbieten. Das ist am Dienstag zusammen mit den christlichen Gemeinden und der Kirche besprochen worden. Zu einem späteren Termin steht eventuell auch eine Beerdigung an.

Wie wichtig ist ein solches öffentliches Gedenken für die Gemeinde?

Bereits das Vorgespräch war ein sehr wohltuender, wenn auch teilweise beklemmender Termin. Aber ich glaube, da sind wir auch den Opfern schuldig, dass wir da was machen.

Was wünschen Sie sich denn jetzt für den Ort in den nächsten Wochen und Monaten?

Ja, was wünscht man sich? Wir sind jetzt so in den Schlagzeilen mit diesem Geschehen. Das spiegelt den Ort Weitefeld nicht wider. Wir haben erfolgreiche Mannschaften im Fußball, im Tischtennis, wir haben eine Schule, eine gut besuchte Kita, eine tolle Feuerwehr. Wir haben eine gute Zusammenarbeit im Rat. Wir haben durch die Isek-Programme, die Dorfmitte, das Dorfgemeinschaftshaus, das Spielfeld so viel gemacht und auf die Reihe gekriegt. Wir alle zusammen im Dorf. Und dann kommt so ein Hammer. Wenn man jetzt Weitefeld googelt, habe ich Bedenken, dass es immer auf diese Sache erst mal noch rausläuft. Das ist verständlich, aber Weitefeld gibt viel mehr her als diese Schicksalssachen.

Gedenkveranstaltung am Mittwoch

Am Mittwoch, 9. April, ist die Martin-Luther-Kirche in Weitefeld (Lutherstraße 4) von 18 bis 20 Uhr geöffnet. In dieser Zeit soll allen Menschen Raum gegeben werden – für Stille, für Gedenken, für Gespräche. Das teilt Evangelische Kirchenkreis Altenkirchen mit. Nach dem tragischen Mord an einer Familie aus Weitefeld am vergangenen

Sonntag haben sich die Evangelisch-methodistische Kirche Weitefeld, die Evangelische freie Gemeinde Weitefeld, die Christliche Gemeinde Weitefeld sowie die Evangelische Kirchengemeinde Friedewald zusammengeschlossen, um einen geschützten Ort der Trauer zu schaffen.

Es werden Psalmen und Gebete gesprochen. Musik begleitet das stille Erinnern dort, wo Worte fehlen. Es besteht die Möglichkeit, eine Kerze zum Andenken zu entzünden und persönliche Gebete zu sprechen. Das Gedenken findet in einer Atmosphäre des Respekts und der Stille statt. Während der Veranstaltung sind keine Medienvertreter zugelassen. Das Fotografieren und Filmen ist im Innenraum nicht gestattet.