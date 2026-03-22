Klare Sache im Wahlkreis 2 An Matthias Reuber führt auch diesmal kein Weg vorbei Markus Kratzer 22.03.2026, 23:00 Uhr

i Wahlsieger Matthias Reuber freut sich mit Ehefrau Rebekka über das Direktmandat im Wahlkreis 2. Jona Heck

Der Favorit hat sich durchgesetzt. CDU-Mann Matthias Reuber hat bei der Landtagswahl erneut das Vertrauen der Wähler im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) erhalten. Doch so manches Ergebnis zwischen Willroth und Wissen erstaunt schon.

Hätte man bei den Londoner Buchmachern auf das Direktmandat im Wahlkreis (Altenkirchen) bei den Landtagswahlen wetten können, wäre die Quote bei Matthias Reuber wahrscheinlich überschaubar hoch gewesen. Denn dass der 33-Jährige aus Birken-Honigsessen bei den Erststimmen erneut die Nase vorn hatte, ist alles andere als eine Überraschung.







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