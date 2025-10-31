Aktion für Kinder An Halloween wird Grube Bindweide zum Gruselkabinett Gaby Wertebach 31.10.2025, 13:00 Uhr

i Der Fürst der Finsternis nahm den Kindern die Angst vor Grubenmonstern. Gaby Wertebach

Halloween verbinden viele mit dunklen Abenden, in denen Kinder um die Häuser ziehen und Süßigkeiten sammeln. Ein Halloween-Erlebnis der besonderen Art hatten neun Kinder in der Grube Bindweide. Passend zum Event wurde die Grube gruselig gestaltet.

Zusammen mit den Freunden an Halloween um die Häuser ziehen und dabei ganz aufgeregt an fremden Türen klingeln, einen Spruch aufsagen und Süßigkeiten einheimsen? Klar, das macht Spaß und Kinder jeden Alters werden mit Halloween konfrontiert. Da treiben Hexen, Vampire, Gespenster und allerhand gruselige Gestalten ihr Unwesen, auch in den Kitas und Kindergärten.







Artikel teilen

Artikel teilen