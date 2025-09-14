Fünf neue Stelen im Herdorfer Stadtgebiet laden Besucher dazu ein, mit dem Handy in die Geschichte des „Städtchens“ einzusteigen. Die Initiatoren der History-Tour haben das Projekt nun vorgestellt und erklärt, wie es funktioniert.

Mit einem feierlichen Akt und im Beisein zahlreicher Gäste aus Politik, Schule und Wirtschaft hat die Stadt Herdorf am Freitag auf dem Platz vor dem Hüttenhaus das Leader-Projekt „Herdorf-History-Tour“ eröffnet. Höhepunkt der Veranstaltung war die Enthüllung einer von insgesamt fünf Stelen, die künftig an markanten Orten im Stadtgebiet zu finden sind. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Bollnbacher Musikverein.

Stadtbürgermeister Uwe Geisinger begrüßte die Anwesenden und zeigte sich erfreut über die positive Resonanz: „Es ist ganz wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern sowie auch künftigen Generationen die Geschichte unseres Städtchens nahbar und erlebbar zu präsentieren“, sagte er. Schon bei der Vorstellung sei die Leader-AG beeindruckt gewesen, die 75-prozentige Förderquote habe die Bedeutung des Projekts zusätzlich unterstrichen. Operativ umgesetzt wurde die History Tour von der VHS Herdorf, federführend durch Christine Lück, die Vorsitzende des Kulturrings Herdorf und Leiterin der VHS Herdorf. Gemeinsam wurde ein Konzept entwickelt, welches Carsten Trojan vorstellte.

i Carsten Trojan ist sichtlich stolz auf die Stele, welche in direkter Nähe zum Hüttenhaus steht. Gaby Wertebach

Seit 1954 steht das Hüttenhaus für Kultur, Gemeinschaft und Aufbruch. Nun wird es auch zum Ausgangspunkt einer modernen Form der Erinnerungskultur, die Tradition und digitale Innovation verbindet. „Es ist schön, dass wir heute hier am Hüttenhaus zusammenstehen“, so der Projektleiter und zuständige Architekt Carsten Trojan. Als ihn vor drei Jahren Christine Lück von der VHS Herdorf gefragt habe, ob er nicht eine Idee habe, wie man die Themen der Herdorfer Geschichte auf eine neue frische Art präsentieren könne, habe er das Konzept entwickelt, in dem nicht mit textlastigen belehrenden Tafeln gearbeitet wird, sondern eher künstlerisch gestaltete Objekte im öffentlichen Raum platziert würden. So wird auf eine eher subtile Art und Weise auf historische Orte und Persönlichkeiten hingewiesen, die dann aber erweitert würden mit einer digitalen Aura, um tiefer in diese Themen einzusteigen. „Einen Besseren als Carsten Trojan konnten wir nicht finden“, so Lück. „Er bringt neben Fachwissen auch ein breites Netzwerk und umfassende Geschichtskenntnisse mit.“

„Wir haben daraufhin ein Projekt-Team geformt, mit starker Herdorfer Beteiligung“ berichtete Trojan und dankte allen, die an der Produktion beteiligt waren. Die „Herdorf-History-Tour“ lade dazu ein, die Stadt zu entdecken, Geschichten und Klänge sicht- und hörbar über eine Web-App direkt im Handy-Browser, barrierefrei und kostenlos. An jedem Ort, an jedem Standort öffne sich eine kleine Welt in der Vergangenheit. Auf der Tour würde man Orte und Persönlichkeiten wiederentdecken, darunter die Friedrichshütte, das Hüttenhaus, August Sander, die Stolpersteine und vieles mehr.

i Der Bollnbacher Musikverein sorgte für die passende musikalische Umrahmung. Gaby Wertebach

Jede Station verknüpft Mensch, Arbeit und auch Erinnerung. „Mir ist nur bekannt, dass es im Schloss Versailles ein ähnliches System gibt, diese Kombination aus kunstvollen Objekten mit digitaler Aura, mit Reality und KI-Jackpot, damit sind wir ganz weit vorne. Wenn ich die Essenz der History-Tour in einem Satz zusammenfasse, dann würde ich sagen: Herdorf ist ein Ort des stetigen Wandels, ein Wechselspiel von Menschen, Natur und Technik“, so der Architekt.

Besonderes Interesse weckte der sogenannte KI-Jackpot „Maria“, benannt nach der Herdorfer Heimatdichterin Maria Homscheid. Diese digitale Figur erlaubt Gespräche in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Englisch und Türkisch. Für Heiterkeit sorgte, dass sich „Maria“ zunächst weigerte, das gewünschte Schlusswort zu sprechen, die erste Strophe des Gedichtes „Wo ich daheim“: „Das tut mir leid, das kann schon mal passieren“, so Marias Entschuldigung. Beim zweiten Versuch klappte es dann hervorragend.

Die fünf Stelen laden die Bürgerinnen, Bürger und Gäste gleichermaßen zu einem Streifzug durch die Geschichte der Stadt ein. Drei der Stelen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Hüttenhauses, eine weitere am Geburtshaus von beim Maria Homscheid sowie eine am Rathaus in Herdorf.