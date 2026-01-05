Dank Schnee und Frost Am Wissener Skihang startet seltenes Wintervergnügen Elmar Hering 05.01.2026, 13:17 Uhr

i Zusätzlich zum Naturschnee hat der Ski-Club Wissen an seinem Skihang in Köttingen ein wenig mit den beiden Schneekanonen und der -lanze nachgeholfen. Frank Stöver/Skiclub Wissen

Der Skihang in Wissen ist seit ein paar Jahren bekannt für den Bikepark. Doch die Verantwortlichen und Helfer des örtlichen Ski-Clubs beweisen Flexibilität und nutzen jetzt den Wintereinbruch.

Wintersportfans aus dem Kreis Altenkirchen aufgepasst: Dank des Schneefalls und der anhaltenden Minustemperaturen kann der Ski-Club Wissen in die Skisaison starten.Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor. Demnach sind die Wetterprognosen eingetroffen, das heißt, es ist auch an den kommenden Tagen mit winterlicher Kälte und ausreichend Schnee zu rechnen.







