40 Händler sind am Sonntag in Betzdorf vertreten - Handwerkermeile wieder dabei Am Sonntag wird Betzdorf zur Shoppingmeile: Mittelalterliche Musik auf dem Barbarafest 23.10.2024, 06:00 Uhr

i Im vergangenen Jahr war das Barbarafest in Betzdorf etwas verregnet, was den Besucherandrang aber nicht schmälerte. Diesen Sonntag ist es dann wieder so weit. Und der Markt wird sogar noch etwas größer werden. Foto: Archiv Thomas Leurs Archiv Thomas Leurs

Diesen Sonntag steht das 39. Barbarafest in der Betzdorfer Innenstadt an. Eine Neuerung vom vergangenen Jahr – die Handerwerker- und Dienstleistermeile – ist wieder dabei. Und eine weitere Neuerung soll die Besucher auch am Abend auf der Veranstaltung halten.

Verkaufsoffener Sonntag, ein ökumenischer Gottesdienst, Fahrgeschäfte und Musik. Es gibt viele Gründe, an diesem Sonntag in die Betzdorfer Innenstadt zu kommen. Neu dabei ist diesmal ein zweistündiger Ausklang auf der Bühne am Rathaus, wie Mario Schneider, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, unserer Zeitung erzählt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen