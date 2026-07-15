Freunde des Bergbaus und Interessierte können sich am Sonntag, 19. Juli, auf eine besondere Wiedereröffnung freuen: Der Alvenslebenstollen in Burglahr wird mit dem Stollenfest wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
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Die Vorfreude in Burglahr ist groß: Am Sonntag, 19. Juli wird der Alvenslebenstollen in Burglahr feierlich wiedereröffnet. Wie Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, war der Stollen über ein Jahr geschlossen.