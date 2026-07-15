Umfangreiche Sanierung Alvenslebenstollen in Burglahr eröffnet am 19. Juli Annika Stock 15.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Freude ist bei den Verantwortlichen und Beteiligten groß: Der Alvenslebenstollen in Burglahr wird ab Sonntag, 19. Juli, wieder für interessierte Bürger und die Öffentlichkeit geöffnet. Diana Alhäuser

Freunde des Bergbaus und Interessierte können sich am Sonntag, 19. Juli, auf eine besondere Wiedereröffnung freuen: Der Alvenslebenstollen in Burglahr wird mit dem Stollenfest wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die Vorfreude in Burglahr ist groß: Am Sonntag, 19. Juli wird der Alvenslebenstollen in Burglahr feierlich wiedereröffnet. Wie Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, war der Stollen über ein Jahr geschlossen.







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