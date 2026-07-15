Umfangreiche Sanierung
Alvenslebenstollen in Burglahr eröffnet am 19. Juli
Die Freude ist bei den Verantwortlichen und Beteiligten groß: Der Alvenslebenstollen in Burglahr wird ab Sonntag, 19. Juli, wied
Die Freude ist bei den Verantwortlichen und Beteiligten groß: Der Alvenslebenstollen in Burglahr wird ab Sonntag, 19. Juli, wieder für interessierte Bürger und die Öffentlichkeit geöffnet.
Diana Alhäuser

Freunde des Bergbaus und Interessierte können sich am Sonntag, 19. Juli, auf eine besondere Wiedereröffnung freuen: Der Alvenslebenstollen in Burglahr wird mit dem Stollenfest wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Vorfreude in Burglahr ist groß: Am Sonntag, 19. Juli wird der Alvenslebenstollen in Burglahr feierlich wiedereröffnet. Wie Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, war der Stollen über ein Jahr geschlossen.
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