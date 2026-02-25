Wilder Müll stapelte sich in Flammersfeld unweit des Friedhofs an DRK-Altkleidercontainern – das ist leider kein seltenes Bild und ein deutschlandweites Problem. Das DRK reagiert und will die Container im Kreis Altenkirchen bis 28. Februar abbauen.
Lesezeit 2 Minuten
Ein besonder dreister Fall von Vermüllung an Altkleidercontainern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat sich am Dienstag, 24. Februar, in Flammersfeld ereignet. Unmengen an Säcken und Unrat stapeln sich am Parkplatz am Flammersfelder Friedhof. „Was ist los mit unserer Gesellschaft?