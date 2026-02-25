Dreister Fall in Flammersfeld Altkleidercontainer werden wieder Ziel von Müllsündern Annika Stock 25.02.2026, 16:30 Uhr

i Allerlei Müll und Unrat stapelte sich förmlich vor den vollen Altkleidercontainern am Parkplatz am Flammersfelder Friedhof. Stephan Semmler

Wilder Müll stapelte sich in Flammersfeld unweit des Friedhofs an DRK-Altkleidercontainern – das ist leider kein seltenes Bild und ein deutschlandweites Problem. Das DRK reagiert und will die Container im Kreis Altenkirchen bis 28. Februar abbauen.

Ein besonder dreister Fall von Vermüllung an Altkleidercontainern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat sich am Dienstag, 24. Februar, in Flammersfeld ereignet. Unmengen an Säcken und Unrat stapeln sich am Parkplatz am Flammersfelder Friedhof. „Was ist los mit unserer Gesellschaft?







