Oldtimer restauriert Altes Schätzchen in sieben Jahren auf Tour gebracht 29.09.2025, 11:00 Uhr

i Gemeinsame Freude über den neu geschaffenen MGB GT: Michael (rechts) und Kevin Weiss. Rolf-Dieter Rötzel

Mit viel Herzblut und unbändigem Willen hauchten Michael Weiss und sein Sohn Kevin aus Breitscheidt/Thalhausen einem britischen Sportwagen MGB GT, Schrägheck-Coupe-Version, Baujahr 1966, neues Leben ein.

Breitscheidt/Thalhausen. Aus einem Autowrack, verrostet, lediglich unter der Rubrik Schrotthaufen einzuordnen, wieder ein fahrtüchtiges Automobil entstehen zu lassen, das gelang Michael Weiss und seinem Sohn Kevin aus dem Breitscheidter Ortsteil Thalhausen.







Artikel teilen

Artikel teilen