Stück für Stück wird das ehemalige Marienhaus-Seniorenwohnheim in Betzdorf seit Anfang Juli zurückgebaut. Ein Bagger „frisst“ sich mit seiner Schaufel in das bereits entkernte Gebäude hinein – und das bleibt in diesen Tagen nicht unbeobachtet. Herbert Lauterbach sitzt auf seinem Rollator und beobachtet das Treiben auf der nach dem EAW wohl größten Baustelle in Betzdorf durch den Bauzaun an der Elly-Heuss-Knapp-Straße.

Der 90-Jährige ist auf einem Spaziergang und beantwortet als Zaungast gerne ein paar Fragen, zum Beispiel, wie er sich mit Blick auf den Neubau eines Seniorenzentrums vorstelle? „Vor allen Dingen altersgerecht muss es sein. Das ist so wichtig wie nur was. Nicht so viele Stufen und überwiegend ebenerdig“, sagt der rüstige Senior, der noch froh ist, in den eigenen vier Wänden wohnen zu können. Karl-Heinz Prinz gesellt sich dazu. Der 75-Jährige kommt auf seiner täglichen Runde in die Stadt an der Baustelle vorbei. Er findet es gut und richtig, dass auf dem Gelände abgerissen und neu gebaut wird: „Wo sollen die alten Leute denn sonst hin?“.

i Bei ihren Spaziergängen verfolgen die beiden Rentner Karl-Heinz Prinz (links) und Herbert Lauterbach die Arbeiten auf der Baustelle. Claudia Geimer

Nackter, trostlos wirkender Beton, jede Menge aufgewühlte Erde wo früher eine Grünanlage mit Teich und eine Freifläche für das Sommerfest gewesen ist und überall Bauteile, die ausgedient, abgebaut und sortiert nun auf den Abtransport warten – der Abbruch eines verlassenen Gebäudes verbreitet irgendwie Endzeitstimmung. Bis der Wohnkomplex als Ganzes mit Hilfe eines noch gefräßigeren Hydraulikbaggers – ähnlich wie das alte Aka-City-Kaufhausgebäude – in sich zusammenfallen wird, kann es noch etwas dauern. „Eine Abrissbirne oder eine Sprengung wollen wir uns nicht antun“, sagt Andreas Helsper, schmunzelnd. Der Diplom-Ingenieur aus Gebhardshain ist von Seiten der Marienhaus GmbH der verantwortliche Architekt vor Ort.

Schließlich läuft der Alltagsbetrieb im eigentlichen Altenheim St. Josef normal weiter. Leben auf und mit einer Großbaustelle – die Senioren haben sich daran gewöhnt, sagt Einrichtungsleiterin Mechele Klein. Beschwerden wegen des Lärms habe es noch nicht gegeben, stattdessen großes Interesse. So mancher Bewohner verfolgt die Arbeiten von der Terrasse oder vom eigenen Balkon aus. Die Baufirma Köster aus Osnabrück tue als Generalunternehmer vor Ort alles Menschenmögliche, um beispielsweise auch die Staubbelastung so gering wie möglich zu halten, betont Helsper. „Sehen Sie, die Fenster im Abrissgebäude sind alle verklebt, während drinnen die Arbeiten vonstatten gehen.“

Außen wurde Asbest „in einem normalen Umfang“ entdeckt

Der Regen in den vergangenen Wochen spielte den Verantwortlichen durchaus in die Karten. Beim Rückbau gab es bislang keine großen Überraschungen: Ja, erzählt der Architekt auf Nachfrage, beim Gebäude aus den 1970er-Jahren sei außen Asbest „in einem normalen Umfang“ entdeckt und unter entsprechenden Schutzmaßnahmen – die Terrasse blieb an dem Tag gesperrt – auch fachgerecht beseitigt worden. Wenn der Abriss so weiter vorangehe – „die Firma ist mit hoher Energie bei der Sache“ – sollen im Oktober die Grundbauarbeiten für den Neubau erfolgen. Abgerissen ist bereits das „Haus 41“ in der Elly-Heuss-Knapp-Straße. In der Bauphase wird die gewonnene Zuwegung als Zufahrt für die Tagespflege und die Feuerwehr genutzt, erläutert Helsper. Später soll dort dann ein Parkplatz entstehen. Architekt und Heimleitung erläutern die Planungen im Besprechungsraum.

Aus dem Fenster blickend und vom Balkon aus lassen sich die Arbeiten auch von hier, von der Verwaltung aus, hautnah verfolgen. Es ist eine Zeit des Übergangs. Das betrifft auch die Leitung des Seniorenzentrums. Mechele Klein geht Ende September nach 46 Jahren im Haus, davon seit 2011 als Leiterin, in Rente. Ihr Nachfolger ist seit Anfang August schon vor Ort und beim Gespräch dabei: Kevin Preuß, 40 Jahre alt, aus Kreuztal, gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger. Ein Neubau zum Einstand – das hat was. Für den Siegerländer ist es die erste Stelle als Einrichtungsleiter, erzählt er. „Wir wollen den Bewohnern ein neues, zukunftstüchtiges Zuhause bieten“, verspricht er.

i Der Neubau des Seniorenzentrums St. Josef in Betzdorf hat mit dem Abriss des alten Seniorenwohnheims begonnen. Claudia Geimer

Der Neubau der Senioreneinrichtung St. Josef wird komplett anders aussehen, verraten die Modelle, die per Beamer an die Wand geworfen werden: Wie ein Kubus, ein Würfel. Genauer gesagt werden es drei Würfel mit drei Wohneinheiten und insgesamt 112 Pflegeplätzen sein, die nach dem Abriss des Seniorenwohnheims dort gebaut werden. Die Gebäude werden durch eine Magistrale (Korridor) miteinander verbunden sein. Im Untergeschoss wird die Tagespflege einziehen. Nach dem Umzug der Heimbewohner in die „Würfel“ werden die beiden noch bestehenden Gebäude der alten Einrichtung abgerissen und das Areal als begrünte Freifläche dienen. Was den Bewohnern wichtig ist: Es wird auch im neuen Altenheim einen Mehrzweck-/Andachtsraum geben, ebenso eine Cafeteria und eine Terrasse. „Wir haben hier von Seiten des Trägers extra etwas drauf gepackt“, betont der Architekt.

Denn eigentlich seien solche Räumlichkeiten bei Neubauten von Senioreneinrichtungen nicht mehr vorgesehen. 23 Millionen Euro investiert die Marienhaus GmbH nach eigenen Angaben in das Projekt St. Josef. Helsper lobt die Zusammenarbeit mit dem Kreis Altenkirchen und der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. „Wir sind im Vorfeld bei den Genehmigungen gut durchgekommen.“ Die Bauphase wirkt sich auf das traditionelle Sommerfest aus: Es wird am Sonntag, 31. August, in einem kleineren Umfang mit Bewohnern und Angehörigen hinter dem Haus gefeiert, erläutert Mechele Klein. Für sie wird es das letzte Sommerfest in offizieller Funktion sein. Das weiß auch Hans-Werner Müller.

i So soll das neue Seniorenzentrum in Betzdorf einmal aussehen. Mechele Klein. Marienhaus GmbH

Der Vorsitzende des Heimbeirats ist zum Mittagessen in die Cafeteria gekommen. Natürlich verfolgt auch er den Bagger und die täglichen Fortschritte beim Rückbau auf der Baustelle St. Josef mit großem Interesse und begrüßt ausdrücklich den Neubau. „Es war nötig, weil das Haus nach bald 50 Jahren in Betrieb nicht mehr so ist, wie es sein sollte“, sagt er. Was den Neubau angeht, ist sei Anliegen: „Das wir hier als Bewohner vernünftig versorgt und untergebracht werden.“