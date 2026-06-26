Von Düsseldorfer Maler Altes Gemälde zeigt den Blick vom Molzberg Thomas Leurs 26.06.2026, 10:00 Uhr

i Reinhard Käsinger (links) übergibt das Gemälde "Blick vom Molzberg" an Stadtbürgermeister Johannes Behner. Johannes Behner/Stadt Betzdorf

Das Gemälde „Blick vom Molzberg“ aus dem Jahr 1917 vom Maler Carl Schultze ist nach Betzdorf zurückgekehrt. Einst hat es Reinhard Käsinger, der selbst dort groß geworden ist, aber mittlerweile in Bayern wohnt, ersteigert.

Der Himmel ist wolkenverhangen. Der Blick vom Molzberg geht weit bis an den Horizont. Die Hügel sind mit Wald bedeckt. Es ist mitten im Ersten Weltkrieg, als der Düsseldorfer Maler Carl Schultze (1856 bis 1935) im Jahr 1917 nach Betzdorf gekommen ist, um vom Molzberg eines seiner vielen Landschaftsporträts zu malen.







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