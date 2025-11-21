Blickfang in Scheuerfeld
Altes Fachwerkhaus mit „Riesen-Tischdecke“ umhüllt
Ein Autokran ist nötig, um das schützende Zelt um das Fachwerkhaus in Scheuerfeld zu spannen. Ein Baukran hatte die Folie über das Gebäude gehoben, Zimmerleute befestigen sie.
Daniel-D. Pirker

Ein Baukran sorgte in Scheuerfeld für staunende Blicke. Ein verlassenes Fachwerkhaus wurde mit einem Zelt eingespannt, um es vor der Winter-Witterung zu schützen. Im nächsten Schritt soll das Gebäude in 65 Kilometer entfernt neu aufgebaut werden.

Lesezeit 1 Minute
„Einen Winter mehr packt das Gebäude nicht“, sagt Robert Mehl im ehemaligen Getränkeladen in Scheuerfeld. Sein Arbeitgeber, das LVR-Landschaftsmuseum, hat sich dort eingemietet. Mehl hat die Bauleitung der Einrichtung des Landschaftsverbandes Rheinland.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

Top-News aus der Region