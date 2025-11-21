Altes Fachwerkhaus mit „Riesen-Tischdecke“ umhüllt

Ein Baukran sorgte in Scheuerfeld für staunende Blicke. Ein verlassenes Fachwerkhaus wurde mit einem Zelt eingespannt, um es vor der Winter-Witterung zu schützen. Im nächsten Schritt soll das Gebäude in 65 Kilometer entfernt neu aufgebaut werden.
„Einen Winter mehr packt das Gebäude nicht“, sagt Robert Mehl im ehemaligen Getränkeladen in Scheuerfeld. Sein Arbeitgeber, das LVR-Landschaftsmuseum, hat sich dort eingemietet. Mehl hat die Bauleitung der Einrichtung des Landschaftsverbandes Rheinland.