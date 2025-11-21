Blickfang in Scheuerfeld Altes Fachwerkhaus mit „Riesen-Tischdecke“ umhüllt 21.11.2025, 12:30 Uhr

i Ein Autokran ist nötig, um das schützende Zelt um das Fachwerkhaus in Scheuerfeld zu spannen. Ein Baukran hatte die Folie über das Gebäude gehoben, Zimmerleute befestigen sie. Daniel-D. Pirker

Ein Baukran sorgte in Scheuerfeld für staunende Blicke. Ein verlassenes Fachwerkhaus wurde mit einem Zelt eingespannt, um es vor der Winter-Witterung zu schützen. Im nächsten Schritt soll das Gebäude in 65 Kilometer entfernt neu aufgebaut werden.

„Einen Winter mehr packt das Gebäude nicht“, sagt Robert Mehl im ehemaligen Getränkeladen in Scheuerfeld. Sein Arbeitgeber, das LVR-Landschaftsmuseum, hat sich dort eingemietet. Mehl hat die Bauleitung der Einrichtung des Landschaftsverbandes Rheinland.







Artikel teilen

Artikel teilen