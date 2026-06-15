Im Archiv geblättert Altenzentrum St. Josef Betzdorf galt als Modellprojekt Anke Becker 15.06.2026, 12:00 Uhr

i Das „Altenzentrum St. Josef" öffnete, als Modellprojekt moderner Altenbetreuung, 1977. Als Träger fungierte der Verein „Altenzentrum Betzdorf e.V.", welcher von Beginn an maßgeblich an der Entstehung des neuen Altenzentrums beteiligt war. Mittlerweile gehört das Haus zur Marienhaus-Gruppe und der Ersatzneubau schreitet voran. Anke Becker

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im Juni des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Die Umgehungsstraße Weyerbusch lag auf Eis, die großen Stützmauern für den neuen Omnibusbahnhof in Betzdorf wuchsen empor, und im Hallenbad Altenkirchen durften im Schwimmunterricht der Schulen keine Nichtschwimmer ins Wasser. Mehr davon im RZ-Archiv von vor 50 Jahren:1 Seit Jahresanfang galt die Anschnallpflicht in der Bundesrepublik, doch nur knapp 66 Prozent der Autofahrer legten überhaupt Gurte an. Reaktionen im Kreis fielen ähnlich aus, ...







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