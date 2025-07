Nachdem die „Gute Stube“ der Stadt 2021 wegen Asbest in den Lüftungsklappen geschlossen wurde, suchte man fieberhaft nach Lösungen. Jetzt soll die Stadthalle in Teilbereichen wieder eröffnen für die Kultur, aber auch für Schulen, Vereine und Bürger.

Wenn allenthalben über langsame Bürokratie, Behördendschungel und Verhinderungspolitik geschimpft wird, leuchten Ausnahmen noch heller, wie sich am Beispiel der Altenkirchener Stadthalle zeigt. Denn jetzt wurde in einem Pressegespräch verkündet, das diese bereits am 13. August wiedereröffnet. Dabei war erst am 28. April in einer Sitzung des Stadtrates beschlossen worden, die Sanierung mit einer mobilen Lüftungsanlage in Angriff zu nehmen.

Die Fraktionen hatten laut Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz nur vier Monate vor dieser Sitzung erfahren, dass der Kulturpartner Kulturbüro Haus Felsenkeller in der Bredouille war. Helmut Nöllgen vom Kulturbüro hatte erneut auf die Möglichkeit gehofft, seinen beliebten Kultursalon in der Tennishalle des SRS an der Glockenspitze abhalten zu können. Dafür war er bereits im Gespräch mit diversen Künstlern.

Stadt und Kulturbüro ziehen an einem Strang für die Kultur

Doch dann kam die Hiobsbotschaft für Nöllgen: Die Tennishalle wird saniert und fällt als Veranstaltungsort aus. In seiner Verzweiflung wandte sich Nöllgen an die Stadt, die aber ihre immer noch nicht über das Schicksal ihrer Stadthalle entschieden hatte, auch, weil die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie noch fehlt. Zur Erinnerung: Die „Gute Stube“ der Kreisstadt war im Juli 2021 wegen Asbest in den Lüftungsklappen geschlossen worden. Seither gab es zahlreiche Überlegungen, wie weiter verfahren wird. Sanierung? Abriss und Neubau? Ausweichen an andere Stelle?

Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz erzählt im Pressegespräch, wie sich alle an einen Tisch setzten und nach schnellen, unkomplizierten Lösungen suchten. Denn einen anderen Veranstaltungsort in der Größe gibt es nicht in Altenkirchen. Also rückte die Lüftungsanlage in den Fokus, denn deren Sanierung war nicht nur Grundvoraussetzung für eine Wiedereröffnung, sondern auch größter Kostenblock. Mit der nun auf dem Dach der Stadthalle installierten, mobilen Lüftungsanlage hat man nicht nur eine Alternative zum kostspieligen Einbau einer neuen Lüftungsanlage gefunden, sondern auch eine nachhaltige. Denn was immer aus der Stadthalle in Zukunft wird, diese kann weitergenutzt werden.

„Der Brandschutz ist natürlich gewährleistet. Die Asbestproblematik wäre übrigens ohnehin nur im Brandfall ein Problem geworden, nicht bei normaler Nutzung.“

Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz

Ende Juli soll die Lüftungsanlage fertig installiert sein. Parallel hat man in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Haus Felsenkeller begonnen, die Stadthalle nach den Jahren der Schließung wieder her zu richten. Der große und kleine Saal werden gemeinsam genutzt. Bis zu 500 Gäste können problemlos unterkommen. Auch das Saalfoyer kann mitgenutzt werden.

Sämtliche technischen Gewerke wie Aufzug und Elektronik wurden überprüft. Auch wurden die Stellen ausgebessert, die man für die Schadstoffanalyse hatte öffnen müssen. „Der Brandschutz ist natürlich gewährleistet. Die Asbestproblematik wäre übrigens ohnehin nur im Brandfall ein Problem geworden, nicht bei normaler Nutzung“, so Lindenpütz, der sich von Anfang an für eine Sanierung der Stadthalle stark gemacht hatte.

Stadthalle offen für alle

Die Toiletten bekommen ebenfalls eine neue, separate Lüftungsanlage. Nicht genutzt werden können erst einmal Küche, Restaurant und die unteren Etagen, wo einst die Kinos und die Kegelbahn waren. Für Dekoration und Einbauten zeichnet der Kulturpartner verantwortlich. Wie Helmut Nöllgen berichtet, wird er den großen Saal in eine Art Spiegelzelt verwandeln. „Nur schöner und aufwendiger.“

Nöllgen, der die Stadthalle mietet, hat ein Vorrecht, wenn es um die Belegung von Terminen geht, denn man wolle nicht in Konkurrenz gehen, wie Stadt und Kulturbüro einhellig sagen. Allerdings will man sich auch seitens der Stadt wieder an den Ursprung der Stadthalle als „Gute Stube“ für die Bürger erinnern und diese vermieten für Familien- oder Firmenfeiern, Messen und andere Events. Auch für Bildungs- und Schulveranstaltungen soll die Stadthalle wieder bereitstehen.

„Der Kostenaufwand mag auf den ersten Blick groß erscheinen, aber wir lassen nach 40 Jahren unseren Kulturpartner nicht einfach im Regen stehen.“

Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz

Bis 2028 ist dem Kulturpartner die Nutzung zugesichert, damit Nöllgen Planungssicherheit hat. „Der Kostenaufwand mag auf den ersten Blick groß erscheinen, aber wir lassen nach 40 Jahren unseren Kulturpartner nicht einfach im Regen stehen“, so Lindenpütz.

Das Programm

Los geht es am Mittwoch, 13. August, mit einer feierlichen Eröffnung. Am Programm feilt Citymanagerin Anna Laux noch, aber es werde um die Geschichte der Stadthalle gehen, zudem wolle man bei dem Anlass Stadtentwicklungsthemen präsentieren, wie etwa den Stand beim Fachmarktzentrum. Aber auch Musik, Gespräche und Beisammensein sollen an diesem Abend im Fokus stehen. Los geht es um 18 Uhr. Schon einen Tag später am 14. August wird die Stadthalle das Freundschaftskonzert des MGV Niedererbach zum 130. Geburtstag des Vereins gemeinsam mit den befreundeten Sängern des französischen Chors „Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes“ beherbergen. Das Programm von Kulturpartner Kulturbüro Haus Felsenkeller geht dann am Freitag, 12. September los mit Highlights wie „One Night with ABBA (Freitag, 3. Oktober), dem Theaterstück „Der dritte Mann“ (Sonntag, 5. Oktober) oder auch Toni und Max Uthoff (Donnerstag, 27. November). Das vollständige Programm findet man unter www.kultur-felsenkeller.de sr