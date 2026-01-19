Nach der Renovierung Altenkirchens Christuskirche erstrahlt in neuem Glanz Sonja Roos 19.01.2026, 11:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz, Architekt Guido Rörig, VG-Bürgermeister Fred Jüngerich, Pfarrer Martin Göbler, seine Vorgängerin Pfarrerin Gudrun Weber-Gerhards sowie Stefan Turk (in Vertretung von Superintendentin Andrea Aufderheide) freuten sich über die frisch renovierte Christuskirche. Sonja Roos

Hell und modern kommt die frisch renovierte Christuskirche nun daher. Nach etwa einem Jahr Planungs- und Bauphase wurde die Kirche nun im Rahmen eines Gottesdienstes und einer Feierstunde eingeweiht.

Schön ist sie geworden, die frisch renovierte Christuskirche, die jetzt durch helle Farben, neue Beleuchtung, Fenster, Elektrik und vor allem Bestuhlung besticht. Das musste natürlich gebührend gefeiert werden, weshalb am Sonntag nach dem festlichen Gottesdienst noch eine Feierstunde zum Abschluss der Renovierungsarbeiten auf dem Programm stand.







Artikel teilen

Artikel teilen