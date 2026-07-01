Die Bahnhofstraße in Altenkirchen ist nun eine Fahrradstraße. Damit setzt die Stadt nicht nur einen weiteren Baustein ihres Radwegekonzepts um, sondern will auch zur Nachhaltigkeit beitragen.
Lesezeit 3 Minuten
Mit auffälligen Fahrrad-Piktogrammen auf der Fahrbahn macht Altenkirchen auf eine Neuerung aufmerksam: Die Bahnhofstraße zwischen Koblenzer Straße und Konrad-Adenauer-Platz ist jetzt offiziell als Fahrradstraße ausgewiesen. Damit setzt die Kreisstadt einen weiteren Baustein ihres Radverkehrskonzepts um und will den Fahrradverkehr sicherer und attraktiver machen.