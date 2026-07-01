Piktogramm auf der Fahrbahn
Altenkirchens Bahnhofstraße ist jetzt Fahrradstraße
Weil dieses Schild zunächst fehlte, das auch "normalen" Verkehr in der Bahnhofstraße zulässt, kam es zu beginn der Neuausweisung
Weil dieses Schild zunächst fehlte, das auch "normalen" Verkehr in der Bahnhofstraße zulässt, kam es zu beginn der Neuausweisung zur Fahrradstraße vor allem im Netz zu Irritationen
Sonja Roos

Die Bahnhofstraße in Altenkirchen ist nun eine Fahrradstraße. Damit setzt die Stadt nicht nur einen weiteren Baustein ihres Radwegekonzepts um, sondern will auch zur Nachhaltigkeit beitragen.

Lesezeit 3 Minuten
Mit auffälligen Fahrrad-Piktogrammen auf der Fahrbahn macht Altenkirchen auf eine Neuerung aufmerksam: Die Bahnhofstraße zwischen Koblenzer Straße und Konrad-Adenauer-Platz ist jetzt offiziell als Fahrradstraße ausgewiesen. Damit setzt die Kreisstadt einen weiteren Baustein ihres Radverkehrskonzepts um und will den Fahrradverkehr sicherer und attraktiver machen.

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