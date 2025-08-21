Das dritte Konzert der Open-Stage-Reihe „Singers` Corner“ in Altenkirchen war ebenso wie die ersten beiden Veranstaltungen absolute Volltreffer und zog viele Altenkirchener an, die das legendäre „Mitsing-Konzert“ nicht verpassen wollten.

Der Marktplatz versinkt im schönsten Abendsonnenschein, als sich die ersten Besucher ihre Plätze suchen und das Duo „Wunder und Blume“ langsam die Gitarren stimmt. Das dritte Konzert der Open-Stage-Reihe „Singers` Corner“ steht kurz bevor, und da die ersten beiden Veranstaltungen mit den Formationen „Schräglage“ und „GuitaJon“ schon absolute Volltreffer waren, ist es keine Überraschung, dass die Altenkirchener auch das legendäre „Mitsing-Konzert“ nicht verpassen wollen.

Zwei Stunden später tummeln sich in der Stadtmitte rund 300 Freiluftsänger, die während des Mitwirkens ihre Picknicks, aber auch Eis und kalte Getränke aus dem „Weltladen“, dem „WeinGut“ und den umliegenden Gastronomiebetrieben genießen. Was für eine Stimmung, was für eine Freude über das unkomplizierte Zusammensein! Kein Zweifel – auch die vierte Fassung des in der Pandemie gegründeten Mini-Festivals war ein unglaublicher Erfolg.

i Viele Grüppchen hatten es sich beim "Singers`-Corner-Mitmach-Konzert" auf dem Altenkirchener Marktplatz gemütlich gemacht. Gespräche waren während des Mitwirkens ausdrücklich erwünscht. Julia Hilgeroth-Buchner

Unermüdlich forderten Gitarrist und Sänger Thomas Wunder und sein Kompagnon Heribert Blume zum Rudelsingen auf, und jeder machte mit – von „Tausend Mal berührt“ bis „Dat du meen Levsten büst“. Die Musiker gönnten sich auch nur wenige Pausen, denn das ausgeteilte Liederbuch war wirklich vollgepackt mit Evergreens für jeden Geschmack. „Der gute Zulauf lässt sich nicht nur mit der Einladung vonseiten unseres Duos und der Stadt Altenkirchen begründen“, sagte Festival-Leiter Thomas Wunder im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Die Konzertreihe hat sich mittlerweile herum gesprochen. Die Leute wollen das einfach. Sie haben die Singers` Corner zu dem gemacht, was sie heute ist.“ Ganz wichtig wäre ihm, dass Gespräche durchgehend möglich seien. „Der Sound ist deshalb bewußt nie zu laut“, betonte Wunder. Beim letzten Konzert am Dienstag, 26. August, 19 Uhr, spielt die beliebte Herschbacher Band „Musikmomente“ Hits der letzten Jahrzehnte und aktuelle Chartstürmer (bei Regen eine Woche später). Ein würdiges Finale für dieses großartige „Musikalische Sommermärchen“.