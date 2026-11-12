Nach der Schließung des Restaurants im Schützenhaus suchen die Schützen nach einer neuen gastronomischen Lösung. Sie sind offen für unterschiedliche Konzepte. Wichtig ist vor allem ein Betreiber, der sich auch mit dem Vereinsleben identifiziert.
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Wie geht es mit dem Restaurant im Schützenhaus weiter? Nachdem die bisherige Pächterin Prapti Karki den Gastronomiebetrieb aus persönlichen Gründen zum 31. Oktober beendet, richtet sich der Blick der Schützengesellschaft nun nach vorne. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.