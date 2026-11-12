Offen für viele Konzepte Altenkirchener Schützen suchen Pächter fürs Vereinsheim Sonja Roos 12.11.2026, 20:00 Uhr

i Jörg Gerharz (rechts) und Guido Franz von den Altenkirchener Schützen hoffen darauf, nach dem Weggang von Prapti Karki, die im Schützenhaus seit zwei Jahren ein nepalesisches Restaurant betrieb, möglichst bald neue Pächter zu finden. Sonja Roos

Nach der Schließung des Restaurants im Schützenhaus suchen die Schützen nach einer neuen gastronomischen Lösung. Sie sind offen für unterschiedliche Konzepte. Wichtig ist vor allem ein Betreiber, der sich auch mit dem Vereinsleben identifiziert.

Wie geht es mit dem Restaurant im Schützenhaus weiter? Nachdem die bisherige Pächterin Prapti Karki den Gastronomiebetrieb aus persönlichen Gründen zum 31. Oktober beendet, richtet sich der Blick der Schützengesellschaft nun nach vorne. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.







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