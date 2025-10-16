Eine Premiere steht für die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 am Mittwoch, 29. Oktober, an. Dann findet ein Benefizkonzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr in der Stadthalle statt. Das Konzert soll der Altenkirchener Tafel zugutekommen.
Auf den Auftritt des Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg können sich Interessierte und Musikbegeisterte am Mittwoch, 29. Oktober, um 19 Uhr in Altenkirchen freuen. Hierzu lädt zum ersten Mal die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 mit einem Benefizkonzert in der Stadthalle ein.