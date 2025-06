2025 wartet die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 mit einem breiten Programm auf. „Insgesamt haben wir über 400 Mitglieder“, berichtet der Vorsitzende Jörg Gerharz im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir haben auch einige Frauen dabei, auch Frauen können gut schießen“, betont er. Nicht nur insgesamt, sondern auch bei der Jugendabteilung sind neue Mitglieder und Interessierte herzlich willkommen.

Eigentlich waren die Feierlichkeiten schon für 2020 geplant, doch die Corona-Pandemie machte damals einen Strich durch die Planungen. Daher feiere man in diesem Jahr „175 Jahre plus fünf“. Anlässlich des Jubiläumsjahres wurde eine neue Chronik von Jörg Becker erstellt, die nun die Jahre des Vereinslebens von 1995 bis 2020 umfasst – die erste Chronik erschien im Jahr 1995. Auch eine Jubiläumsnadel wurde erstellt.

i Die Majestäten von rechts: Bezirkskaiser Christoph Röttgen, Jungschützenkönig David Hermes, Königin Sonja, König Winfried III., Schützenmeister Jörg Gerharz. SG-AK

Nun ist der Terminkalender prall gefüllt, und die Vorbereitungen für das Jubiläumsschützenfest am ersten Juliwochenende in der Kreisstadt laufen auf Hochtouren. Vielfältige Aktivitäten werden auf dem Festplatz am Weyerdamm vom Freitag, 4. Juli, bis Montag, 7. Juli angeboten.

Am Freitag, 4. Juli geht es um 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) mit „Rock im Zelt“-Revival mit der Coverband AB/CD und Ion Madnem rockig los. Hierfür kann man Karten unter anderem bei Getränke-Müller oder bei den üblichen Vorverkaufsstellen käuflich erwerben. Sie kosten im Vorverkauf 19,50 Euro und an der Abendkasse 24,50 Euro.

Am Samstag, 5. Juli, findet um 14 Uhr die ökumenische Andacht am Ehrenmahl statt. Ab 19.30 Uhr ist der Große Zapfenstreich auf dem Altenkirchener Marktplatz mit dem Musikverein Scheuerfeld und dem Spielmannszug Heimbach-Weis geplant. „Das ist für mich immer ein Highlight“, sagt der Vorsitzende.

i König Winfried III. und Königin Sonja, das aktuelle Königspaar der Altenkirchener Schützengesellschaft 1845. Foto Schäfer/Festschrift

Ab 20 Uhr wird im Festzelt getanzt zur musikalischen Begleitung der Band „The Kolbs“ – die Gruppe ist zum ersten Mal dabei und spielt rockige Lieder und Tanzmusik.

Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr weiter mit dem Kommers im Festzelt auf dem Weyerdamm. Hier wird feierlich ein Wappenschild zum 180-jährigen Bestehen fürs Schützenhaus überreicht, wie Gerharz berichtet. Moderiert wird der Kommers von dem aus Altenkirchen stammenden ZDF-Moderator Ralf Szepanski. Ab 13.30 Uhr findet traditionell der große Festumzug durch die Innenstadt mit Parade auf dem Marktplatz statt. Musikalisch begleitet wird dies unter anderem vom Blasorchester Mehrbachtal und dem Stadtorchester Betzdorf. Ab 15 Uhr findet das Konzert im Festzelt mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Nistertal statt. „Die Feuerwehr und das DRK sichern den Umzug ab“, berichtet Gerharz. Egal wie heiß es wird – die Uniform bleibt an.

i Egal, wie heiß die Temperaturen sein werden: "Die Uniform bleibt an", betont der Vorsitzende Jörg Gerharz. Michael Rüttger

Am letzten Festtag, Montag, 7. Juli, sind alle Interessierten um 12 Uhr zum „Alaekärjer Frühschoppen“ mit Vogelschießen eingeladen. Ab 15 Uhr gibt es Tanz im Festzelt mit der Band „Bayernmän“, und um circa 19 Uhr – die genaue Uhrzeit ist abhängig vom Stand des Vogelschießens – erfolgt die Krönung des neuen Schützenkönigs. Die Veranstaltungen an den Schützenfesttagen Samstag, Sonntag und Montag sind kostenfrei.

Darüber hinaus findet am Mittwoch, 29. Oktober, noch ein Konzert mit dem Musikcorps der Bundeswehr aus Siegburg statt. Und was macht das Schützendasein in Altenkirchen aus? „Wir lieben und leben Tradition“, erklärt der Vorsitzende Jörg Gerharz. Auch das gesellige Miteinander ist das A und O. „Es macht Laune, ins Schützenhaus zu gehen.“ Besonders freut es den Verein, dass der Hauptausschuss der Stadt sich jüngst für eine Zuwendung in Höhe von 1450 Euro (15 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten) zur Sanierung defekter Luftgewehrstände und der Erweiterung der Kleinkaliberstände ausgesprochen hat.

Neue Pächterfamilie für Gastro im Schützenhaus

Zudem freut es Jörg Gerharz ganz besonders, dass vor einem Jahr eine neue Pächterfamilie für das Restaurant „Im Wiesental“ gefunden wurde. Das Angebot werde gut angenommen. „Die Familie stammt aus Nepal und bietet deutsch-nepalesische Küche an. Wir sind sehr glücklich, dass es geklappt hat“, so Gerharz.