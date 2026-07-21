Von der Polizei gestoppt
Altenkirchener ohne Licht und Führerschein am Steuer
Ein Audi-Fahrer aus Altenkirchen geriet in Schladern ins Visier der Polizei. (Symbolbild)
Ein Audi-Fahrer aus Altenkirchen geriet in Schladern ins Visier der Polizei. (Symbolbild)
Jonas Walzberg. picture alliance/dpa

Weil er mitten in der Nacht ohne Licht unterwegs war, ist ein 20-jähriger Altenkirchener in Schladern ins Visier der Polizei geraten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er außerdem keine Fahrerlaubnis besitzt. 

Lesezeit 1 Minute
Einen Audi mit AK-Nummernschild haben Polizisten am späten Montagabend auf der Elmoresstraße in Schladern ins Visier genommen. Anlass war die ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung, wie die Siegburger Kreispolizei mitteilt. Während die Einsatzkräfte ihren Streifenwagen wendeten, verloren sie den Pkw zunächst aus den Augen.
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