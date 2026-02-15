Närrisch, bunt und mit guter Laune ziehen die 43 Teilnehmergruppen beim großen Karnevalsumzug der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 durch die Kreisstadt. Groß und Klein feiern gemeinsam in fantasievollen Kostümen.
Lesezeit 1 Minute
Fliegende Kamelle und „Alekärjen Schepp Schepp!“ dominieren am Sonntag wieder in den Straßen der Kreisstadt. Mit 43 Teilnehmergruppen wartet die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 auch dieses Jahr auf – die Anzahl der Teilnehmer blieb gleich wie 2025, wie Ehrenpräsident Karl-Heinz Fels berichtet.