Bunter Umzug durch Kreisstadt Altenkirchener Narren lassen keine schlechte Laune zu Annika Stock 15.02.2026, 16:04 Uhr

i Die "Wikinger" aus Fluterschen, bestehend aus verschiedenen Familien, brachten einen Hauch Skandinavien in die Kreisstadt - inklusive Wikingerschiff. Annika Stock

Närrisch, bunt und mit guter Laune ziehen die 43 Teilnehmergruppen beim großen Karnevalsumzug der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 durch die Kreisstadt. Groß und Klein feiern gemeinsam in fantasievollen Kostümen.

Fliegende Kamelle und „Alekärjen Schepp Schepp!“ dominieren am Sonntag wieder in den Straßen der Kreisstadt. Mit 43 Teilnehmergruppen wartet die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 auch dieses Jahr auf – die Anzahl der Teilnehmer blieb gleich wie 2025, wie Ehrenpräsident Karl-Heinz Fels berichtet.







