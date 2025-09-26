Begeisternder Chanson-Abend Altenkirchener Kultursalon atmet Berliner Flair Thomas Hoffmann 26.09.2025, 13:04 Uhr

i Mit virtuosem Geigenspiel, Singender Säge und tollem Gesang - kongenial begleitet von ihrer fulminanten Band - begeisterte Meta Hüper im Altenkirchener Kultursalon mit ihrer Hommage an die 2002 verstorbene Hildegard Knef. Thomas Hoffmann

Den Altenkirchener Kultursalon 2025 zeichnet erneut eine enorme Bandbreite aus – mit Lesungen, Theater, Kabarett, Rock, Pop und vielem mehr. Für Freunde der Musiksparte Chanson gab es jetzt einen ganz besonderen Leckerbissen.

Ein Hauch von Berlin wehte am Donnerstagabend durch den nahezu voll besetzten Kultursalon der Stadthalle Altenkirchen. Im Rahmen des niveauvollen Programms, das noch bis Anfang Januar Termine vorsieht, erlebte das Publikum die feine Hommage „Knef reloaded“ mit der Künstlerin Meta Hüper und ihrer Band.







