Aufrecht und äußerst konzentriert laufen die Tänzer und Schauspieler kreuz und quer durch den großen Spiegelsaal des Tanzstudios „Dance Point“. Während die Kreisstadt Altenkirchen an diesem Sonntagmorgen noch im Ausschlafmodus ist, sind hier alle hellwach. „Kommt einfach bei euch an! Und atmet!“, ruft Ina Rottstegge der Gruppe zu. „Achtet auf euch und auf die anderen!“

Die studierte Schauspielerin und passionierte Sängerin weiß genau, wie ein Warmup für professionelle Bühnenszenen aussehen muss – und davon wird es an diesem Vormittag eine ganze Menge geben. Denn „Der verborgene Tanz“, das neue Familienmusical des „Dance Point“, geht langsam auf die Zielgerade für die Premiere am 27. September im Wissener Kulturwerk, und da ist ein Profi für den schauspielerischen Feinschliff eine große Hilfe.

i Für die Gesangseinlagen haben sich mit Bettina Witt, Jonas Irle, Kay Kostelnik und Ina Rottstegge (von links) vier erfahrene Sänger zusammengetan. Julia Hilgeroth-Buchner

Nun hockt Ina Rottstegge mit Bettina Witt, der Leiterin des Studios, auf dem Boden des Saales, um Beobachtungen auszutauschen und bei Bedarf noch Passagen im Text zu ändern. Jede kleine Verbesserung macht die schillernde Story rund um eine alte Schallplatte, in deren Hülle das junge Paar Linda und Niko eine verborgene, geheimnisvolle Choreografie entdeckt, noch spannender. Bettina Witt hat auch zu dieser achten hauseigenen Musicalproduktion Geschichte und Gesamtkonzept verfasst und ist mehr als vertraut mit den Herausforderungen der Handlung.

Ina Rottstegge hingegen ist nicht nur mit vollem Herzen als Coach dabei, sie spielt auch eine Hauptrolle und ist Teil des Gesangsensembles. Die beiden sind also ein Dreamteam, zu dem auch noch Bettina Witts Tochter Leonie gehört, eine junge Tanzpädagogin, die das Studio mit ihrer Mutter führt und an vielen Choreografien fürs Musical mitgearbeitet hat. Der Erfolg des Schauspiel-Coachings lässt übrigens nicht lange auf sich warten: Nach und nach wirken Texte und Bewegungen der Schauspielertruppe viel natürlicher. Am Nachmittag werden dann die Tanzszenen und der erste Durchlauf seit Beginn der Proben auf dem Programm stehen, wie Bettina und Leonie Witt berichten.

i Beim sonntäglichen Probentag ging es auch für die Tänzerinnen des Musicals ins Detail (hier eine Impression aus einer der vielen Choreografien der neuen Produktion "Der verborgene Tanz"). Julia Hilgeroth-Buchner

„Es wirken in der 150-minütigen Aufführung rund 126 Darsteller aus den Bereichen Tanz, Gesang, Akrobatik und Schauspiel mit“, sagt Bettina Witt. „Wir haben im Prinzip nach dem letzten Musical im November 2023 schon wieder mit den ersten Tänzen angefangen. Da hatte ich noch gar keine Geschichte im Kopf. Das hat sich aber später alles wie von selbst ergeben. Wir haben bekannte Songs nach ihrem textlichen Inhalt passend ausgesucht, die Tänze auf die Handlung abgestimmt und in den Kursen bereits viel trainiert.“ Ob Hip-Hop, Ballett, Showdance oder Mixed Styles – außer den allerkleinsten „Minis“ werden sich im Musical alle Bereiche der Schule vorstellen. Angst vor leeren Reihen haben die Tanzexpertinnen nicht: „Wir haben noch keine Plakate aufgehängt, und trotzdem ist die Vorstellung schon fast ausverkauft.“

Bis sich der Vorhang im Kulturwerk öffnet, ist aber noch einiges zu tun. Die Tänzer, Schauspieler und Sänger werden intensiv weiter trainieren und proben, denn wenn bei der Premiere endlich das Geheimnis des „Verborgenen Tanzes“ gelüftet wird, dann soll für die Zuschauer alles perfekt sein. Die Kostüme sind noch in Arbeit, und auch die technischen Abläufe müssen bis ins Detail abgesprochen werden. Viele Aufgaben für die beiden Leiterinnen, die jedoch von ihrer langjährigen Erfahrung profitieren können und der Premiere deshalb ganz gelassen entgegensehen.

i Ein starkes Regieteam bilden Tanzschulleiterin Bettina Witt (links) und die Schauspielerin und Sängerin Ina Rottstegge, die auch eine Hauptrolle im aktuellen Musical "Der verborgene Tanz" übernommen hat. Julia Hilgeroth-Buchner

Wer sich noch Karten für die einzige Aufführung am Samstag, 27. September, 19 Uhr sichern möchte, der findet auf www.dance-point-witt.de ein Kontaktformular sowie alle Informationen, die für die Kartenbestellung erforderlich sind. Die Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro für Erwachsene (Abendkasse 27 Euro) und 21 Euro für Kinder bis 12 Jahre (Abendkasse 23 Euro). Die Sitzplatzvergabe erfolgt nach Bezahlung. Fragen werden auch gerne telefonisch unter 02688/989522 beantwortet.