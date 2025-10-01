Feier am 5. Oktober geplant Altenkirchener Kita Arche setzt auf gesunde Ernährung 01.10.2025, 17:00 Uhr

i Symbolische Scheckübergabe: Pfarrer Martin Göbler, Heike Koch ( Verwaltungsamt des evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen, Geschäftsführung Fachbereich Kitas), Kita-Leiterin Diana Wendt, Elisabeth Schneider (Familie Schneider) und Geschäftsführerin Kerstin Dorn in der neuen Kinderküche des Erweiterungsbaus der evangelischen Kita Arche in Altenkirchen. Annika Stock

Zwei Jahre intensive Planung und ein Erweiterungsbau – nun ist die evangelische Kita Arche in Altenkirchen bestens für die Zukunft gerüstet. Am 5. Oktober wird groß gefeiert. Ein weiterer Grund zur Freude: Firma Werit spendet 1000 Euro an die Kita.

Zwei Jahre intensive Planung mit Fachkräften und dem Einrichtungspersonal liegen hinter der evangelischen Kita Arche – nun steht das offene Konzept auf festen Füßen und auch der Erweiterungsbau ist fertig. Hintergrund der Neuausrichtung ist das Kita-Zukunftsgesetz, das vorsieht, jedem Jungen und Mädchen spätestens 2028 eine warme Mittagsverpflegung und Ruhemöglichkeiten anzubieten.







Artikel teilen

Artikel teilen