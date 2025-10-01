Zwei Jahre intensive Planung und ein Erweiterungsbau – nun ist die evangelische Kita Arche in Altenkirchen bestens für die Zukunft gerüstet. Am 5. Oktober wird groß gefeiert. Ein weiterer Grund zur Freude: Firma Werit spendet 1000 Euro an die Kita.
Lesezeit 3 Minuten
Zwei Jahre intensive Planung mit Fachkräften und dem Einrichtungspersonal liegen hinter der evangelischen Kita Arche – nun steht das offene Konzept auf festen Füßen und auch der Erweiterungsbau ist fertig. Hintergrund der Neuausrichtung ist das Kita-Zukunftsgesetz, das vorsieht, jedem Jungen und Mädchen spätestens 2028 eine warme Mittagsverpflegung und Ruhemöglichkeiten anzubieten.