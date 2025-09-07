Akbar Ayas fühlt mit den Menschen in Afghanistan. Unterstützung wird nicht nur nach dem jüngsten katastrophalen Erdbeben dringend benötigt – und über seine Stiftung möglich. Wie schätzt er die Lage in seinem Heimatland ein?
Die Zahlen sind erschreckend: Weit über 2000 Tote und fast 4000 Verletzte hat das Erdbeben gefordert, das sich in der Nacht zum 1. September im afghanischen Grenzgebiet zu Pakistan ereignete. In der bitterarmen, für Rettungskräfte kaum zugänglichen Bergregion wurden nicht nur rund 8000 Häuser zerstört, unter den Opfern sind auch besonders viele Frauen und Kinder.