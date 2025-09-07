Akbar Ayas und seine Frau Sima fühlen mit den Menschen in Afghanistan. Unterstützung wird nicht nur nach dem jüngsten katastrophalen Erdbeben dringend benötigt – und über ihre Stiftung möglich. Wie schätzen sie die Lage in ihrem Heimatland ein?

Die Zahlen sind erschreckend: Weit über 2000 Tote und fast 4000 Verletzte hat das Erdbeben gefordert, das sich in der Nacht zum 1. September im afghanischen Grenzgebiet zu Pakistan ereignete. In der bitterarmen, für Rettungskräfte kaum zugänglichen Bergregion wurden nicht nur rund 8000 Häuser zerstört, unter den Opfern sind auch besonders viele Frauen und Kinder. Die eigenen Landsleute so leiden zu sehen, das macht Akbar und Sima Ayas tief traurig.

„Unser Herz weint“, sagt das Paar, das täglich die Berichterstattung aus dem Krisengebiet verfolgt. Nicht ohne Grund, denn 2004 gründete der unfallchirurgische Fachmediziner, der lange Jahre in eigener Praxis in Altenkirchen tätig war, mit seiner Frau die „Stiftung Dr. Akbar und Sima Ayas – Nothilfe für afghanische Kinder“, um die Kleinsten, aber auch junge Mädchen und Frauen auf ihrem beschwerlichen Weg durchs Leben zu unterstützen.

i Akbar und Sima Ayas erhalten von ihren Mitarbeitern in Afghanistan täglich aktuelle Fotos aus dem Krisengebiet. Stiftung Dr. Akbar und Sima Ayas – Nothilfe für afghanische Kinder

Das Gespräch mit unserer Zeitung haben die beiden sofort möglich gemacht, denn es ist ihnen ein Anliegen, Menschen auf die unerträglichen Umstände im Land aufmerksam zu machen und – wenn möglich – auch neue Spender zu gewinnen. „Das Erdbeben hatte eine Stärke von 6,0. Das ist eigentlich nicht so viel, aber in Afghanistan sind die meisten Häuser aus Lehm gebaut, weil es kein Geld für Baumaterial gibt“, sagt Akbar Ayas.

„Die betroffene Provinz Kunar liegt zudem in einer Art Tal mit nur einer Straße. Durch die Zerstörung sind einige Dörfer nicht mehr zugänglich. Obwohl ich schon 50 Jahre in Deutschland lebe, fühle ich mit den Menschen, weil ich dort geboren wurde und auch mein Studium noch in meinem Heimatland abgeschlossen habe. Das Erdbeben ist passiert, jetzt müssen wir einen Weg finden, um den Überlebenden zu helfen.“

i Die Fotos, die das Altenkirchener Ehe erhält, zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung und die Verzweiflung der Menschen. Stiftung Dr. Akbar und Sima Ayas – Nothilfe für afghanische Kinder

Etwa die Hälfte der rund 110 Stiftungs-Unterstützer stamme aus dem Westerwald. „Ich wurde schon von vielen Menschen gefragt, wie man schnell handeln könne.“ Die Stiftung sei nicht direkt in der aktuellen Erdbebenregion tätig. Dennoch könne auch dort geholfen werden. „Ich kenne die Gegend und auch die Lebensumstände mit hoher Arbeitslosigkeit“, sagt Akbar Ayas. Ein großes Problem sei, dass eine medizinische Versorgung vor allem für Frauen kaum vorhanden sei. „Ich habe gehört, dass fünf schwangere Frauen im Krisengebiet bei der Geburt verstorben sind, weil keine Frauenärztinnen da waren. Die Taliban haben verfügt, dass Frauen nicht zu einem männlichen Arzt gehen dürfen.“

„Viele Kinder in Afghanistan müssen schwer arbeiten und übernehmen mit fünf oder sechs Jahren schon die Verantwortung für die Familie.“

Akbar Ayas

Das grundsätzliche Ziel der Stiftung sei, die Schul- und Ausbildung zu fördern. „Viele Kinder in Afghanistan müssen schwer arbeiten und übernehmen mit fünf oder sechs Jahren schon die Verantwortung für die Familie. Wir wollen sie da herausholen. Dazu fragen wir die Eltern, was die Kinder bei ihren Jobs verdienen und schlagen ihnen vor, dass wir diesen Betrag in Form von Nahrungsmitteln zur Verfügung stellen und die Kinder statt zur Arbeit zur Schule gehen.“ Für die Frauen biete die Stiftung Nähkurse in verschiedenen Orten an. „Damit können sie ein eigenes Leben aufrechterhalten.“

i Die Menschen stehen vor den Trümmern ihrer Existenzen. Stiftung Dr. Akbar und Sima Ayas – Nothilfe für afghanische Kinder

Ein wichtiger Schwerpunkt sei die jährliche Winterhilfe, innerhalb derer Nahrung, Decken, Brennkohle und warme Kleidung an über 1000 Familien ausgegeben würden. „In Altenkirchen werden seit Jahren Schals und Mützen für unsere Stiftung gestrickt“, freut sich das Ehepaar. Es sei übrigens dafür gesorgt, dass Finanzmittel den Bedürftigen unmittelbar zufließen würden.

Akbar Ayas berichtet noch ausführlich über die Bautätigkeit der Stiftung und formuliert letztlich ein klares Statement zur politischen Situation: „Für mich ist Afghanistan erst dann ruhig, wenn eine Frau arbeitet, die Kinder in die Schule gehen, der Vater nach Hause kommt, der Tisch abends gedeckt ist und alle wissen, dass sie sicher zurück sind.“ Akbar und Sima Ayas haben noch viele Pläne, auch für das Erdbebengebiet.

Mehr Informationen – auch zu Spendenmöglichkeiten – gibt es im Internet unter www.ayas-stiftung.de