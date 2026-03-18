Kundendienst und Nachhaltigkeit heben Torsten Neitzerts Traditionsgeschäft von Filialisten ab. Kurzlebiges wie Smartphones gibt es bei dem Elektro-Fachhändler in Altenkirchen nicht. Aber einen „Gefriernotdienst“.
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Wie schätzt die Firma Elektrohausgeräte Neitzert die Situation in Altenkirchen ein, nachdem Expert-Klein die Stadt verlassen hat? Dieser Frage gingen wir in einem Gespräch mit dem Inhaber Torsten Neitzert nach. Er ist seit Jahrzehnten als Fachmann in der Kreisstadt bekannt.