Nach Weggang von Expert Klein Altenkirchener Elektro-Fachhändler setzt auf Service Werner Klak 18.03.2026, 18:00 Uhr

i Elektrohausgeräte Neitzert, eine Firma mit Tradition in der Kreisstadt. Wir fragten den Inhaber des Hauses Torsten Neitzert nach der aktuellen Situation, nachdem Expert-Klein die Kreisstadt verlassen hat. Werner Klak

Kundendienst und Nachhaltigkeit heben Torsten Neitzerts Traditionsgeschäft von Filialisten ab. Kurzlebiges wie Smartphones gibt es bei dem Elektro-Fachhändler in Altenkirchen nicht. Aber einen „Gefriernotdienst“.

Wie schätzt die Firma Elektrohausgeräte Neitzert die Situation in Altenkirchen ein, nachdem Expert-Klein die Stadt verlassen hat? Dieser Frage gingen wir in einem Gespräch mit dem Inhaber Torsten Neitzert nach. Er ist seit Jahrzehnten als Fachmann in der Kreisstadt bekannt.







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