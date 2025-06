Sehr erfolgreich zeigten sich wieder die Altenkirchener Cheerleader von „Heavenly Force“ bei den Summer Cheer Masters in Koblenz. Der Verein war mit drei Teams angereist, den Peewees, den Junior Cheer und dem Senior Cheer Team. Die Mädchen und Frauen zeigten jeweils, was man mit harter Arbeit, Ausdauer und Leidenschaft erreichen kann, denn alle belegten einen Platz auf dem Treppchen.

Am erfolgreichsten waren dabei die Kleinsten, das Peewee-Team, das für seinen Auftritt satte 87,9 Punkte erhielt und damit Gesamtsieger aller 270 teilnehmenden Teams war. Durch die hohe Punktzahl konnten sich die Mädchen für die Teilnahme an einer Meisterschaft in den USA qualifizieren. Bereits im Vorjahr hatten die Peewees in Koblenz eine ähnlich hohe Wertung, damals gab es aber für diese Alterskategorie noch keine Fahrkarte nach Amerika zu gewinnen. Das Junior Cheer Team kam in seiner Kategorie auf Platz eins (85,4 Punkte). Das Senior Cheer Team belegte mit 78,9 Punkten Platz drei.