Ein Fest zum Jubiläum Altenkirchener Cheerleader feiern 25. Geburtstag 27.11.2024, 18:00 Uhr

25 Jahre gibt es in Altenkirchen schon die „Heavenly Force Cheerleader“. Bei einem gemeinsamen Abend im Wissener Kulturwerk feierten die Vereinsmitglieder, ihre Familien und Freude gemeinsam mit Vereinsgründerin Tanja Krämer

{element}Das Motto des Abends spiegelt sich nicht nur in der Dekoration wider, sondern auch in der Kleidung der vielen Vereinsmitglieder: „Shine bright like a diamond“ – also „Scheine so hell wie ein Diamant“. Entsprechend glitzert und funkelt es im Wissener Kulturwerk zur Feier des Abends, an dem die Altenkirchener Cheerleader von „Heavenly Force“ ihr 25-jähriges Bestehen feiern.

