Event für die ganze Familie Altenkirchener Automeile trotzt dem Regen Emily Roos 22.09.2026, 21:00 Uhr

i Die Besucher der Automeile konnten sich in den Autohäusern viele verschiedene Modelle anschauen. Emily Roos

Zum zweiten Mal lud die „Altenkirchener Automeile“ in die Hallen der Autohändler ein. Und dem Publikum wurde technisch und künstlerisch viel geboten.

„Die Altenkirchenerinnen und Altenkirchener haben dem Regen getrotzt und sind am Nachmittag zum Automeilenfest gekommen!“, freute sich Thomas Wunder, Vorsitzender des Aktionskreises Altenkirchen. Das Familienevent „Altenkirchener Automeile“ bot nicht nur Einblicke in die Welt der Autos und der Elektromobilität, sondern unterhielt die Besucher auch mit Live-Musik, Grillwurst und Tanzauftritten.







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