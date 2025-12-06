Leerstand in der Kreisstadt Altenkirchen: Was kommt nach Weggang von Expert Klein ? Sonja Roos 06.12.2025, 15:00 Uhr

i Das Gebäude, in dem bislang Expert Klein in der Kölner Straße in Altenkirchen untergebracht ist, sucht ab April 2026 neue Mieter, nachdem bekannt wurde, dass der Elektrofachmarkt nach Asbach ziehen wird. Sonja Roos

Nachdem feststeht, dass sich der Elektrofachmarkt Expert Klein aus Altenkirchen zurückziehen wird, steht jetzt die Frage im Raum, was in die Räume in der Kölner Straße kommen wird. Vermieter Volker Hammer könnte sich vieles vorstellen.

Nachdem Expert Klein bekannt gegeben hat, dass die Filiale in der Kölner Straße in Altenkirchen zum März 2026 schließen wird, gilt es nun, für die Räumlichkeiten dort einen neuen Mieter zu finden. Das Gebäude gehört der Familie Hammer, beherbergte das Familiengeschäft Sport Hammer über viele Jahre, bis im April 2023 der Umzug kam in das neue Gebäude in der Siegerer Straße.







Artikel teilen

Artikel teilen