Eine gnadenlose Mode-Chefin, schrille Outfits und frivole Choreografien: Im Altenkirchener „Café Inklusiv“ sorgte die kölsche Theater-Persiflage „Der Teufel sagt Nada!“ vor 50 Zuschauern für Lachtränen. Hinter dem Erfolg steckt ein besonderes Team.
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London, Paris, New York, Köln-Kalk: Was Anne-Marie Kantereit gefällt, das erobert im Sturm die Karnevals-Fashionshows dieser Welt. Sie, die Queen der Highclass-Narrenmode, führt als Chefin des hippen „Laufsteg“-Magazins allerdings ein ultrastrenges Regiment.