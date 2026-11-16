Event im „Café Inklusiv“ Altenkirchen: Schrille Persiflage sorgt für Lacher Julia Hilgeroth-Buchner 16.11.2026, 09:00 Uhr

i „Der Teufel sagt Nada!“: Eine glanzvolle Leistung brachten Schauspielprofis aus Köln in der kultigen Trash-Comedy-Aufführung rund um das Thema „Karnevals-Fashion“, die im Altenkirchener „Café Inklusiv“ vor rund 50 Zuschauern Premiere feierte. Julia Hilgeroth-Buchner

Eine gnadenlose Mode-Chefin, schrille Outfits und frivole Choreografien: Im Altenkirchener „Café Inklusiv“ sorgte die kölsche Theater-Persiflage „Der Teufel sagt Nada!“ vor 50 Zuschauern für Lachtränen. Hinter dem Erfolg steckt ein besonderes Team.

London, Paris, New York, Köln-Kalk: Was Anne-Marie Kantereit gefällt, das erobert im Sturm die Karnevals-Fashionshows dieser Welt. Sie, die Queen der Highclass-Narrenmode, führt als Chefin des hippen „Laufsteg“-Magazins allerdings ein ultrastrenges Regiment.







Artikel teilen

Artikel teilen