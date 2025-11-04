Konrad-Adenauer-Platz Altenkirchen: Polizeikontrollen für mehr Sicherheit 04.11.2025, 17:00 Uhr

i Frank Boden (Mitte), Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Altenkirchen, bei einer Kontrollaktion mit Polizisten und Mitarbeitern des Ordnungsamtes der VG Altenkirchen-Flammersfeld am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen. Annika Stock

Das Sicherheitsgefühl am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen ist angeknackst – nicht nur durch die Messerattacke vom 30. August. Der Platz gilt schon länger als „gefährlicher Ort“ in der Kreisstadt. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren verstärkt.

Es ist ein herrlicher Herbsttag in der Kreisstadt Altenkirchen. Die Sonne lacht, einige Menschen genießen die Herbstsonne. Während Kinder auf ein Spielgerät am Konrad-Adenauer-Platz klettern, halten sich ein paar Männer und eine Frau bei den Bänken am Spielplatz mit alkoholischen Getränken auf.







