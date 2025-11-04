Altenkirchen: Polizeikontrollen für mehr Sicherheit

Das Sicherheitsgefühl am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen ist angeknackst – nicht nur durch die Messerattacke vom 30. August. Der Platz gilt schon länger als „gefährlicher Ort“ in der Kreisstadt. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren verstärkt.
Lesezeit 3 Minuten
Es ist ein herrlicher Herbsttag in der Kreisstadt Altenkirchen. Die Sonne lacht, einige Menschen genießen die Herbstsonne. Während Kinder auf ein Spielgerät am Konrad-Adenauer-Platz klettern, halten sich ein paar Männer und eine Frau bei den Bänken am Spielplatz mit alkoholischen Getränken auf.