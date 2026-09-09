Nachgefragt bei Clemens Hoch
Altenkirchen ohne Regioklinik – das sagt der Minister
Gesundheitsminister Clemens Hoch hat den Standort Altenkirchen nicht auf seinem Schirm, wenn es darum geht, in Rheinland-Pfalz s
Gesundheitsminister Clemens Hoch hat den Standort Altenkirchen nicht auf seinem Schirm, wenn es darum geht, in Rheinland-Pfalz sieben Regiokliniken zu installieren. Was sagt der Minister zu Kritik aus dem AK-Land?
Thomas Frey/dpa

Mit sieben Regiokliniken plant das Land. Der Standort Altenkirchen ist nicht dabei. Dabei hatte man in und um die Kreisstadt große Hoffnungen auf dieses Konstrukt gesetzt. Ist die Tür nun zu, oder geht doch noch was? Wir haben in Mainz nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Schließung des Krankenhauses in Altenkirchen nach einer DRK-Doppelinsolvenz hat die Kreisstadt und ihr Umland schwer getroffen. Was am Leuzbacher Weg geblieben ist, ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie, in Trägerschaft der Diakonie in Südwestfalen.
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