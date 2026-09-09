Mit sieben Regiokliniken plant das Land. Der Standort Altenkirchen ist nicht dabei. Dabei hatte man in und um die Kreisstadt große Hoffnungen auf dieses Konstrukt gesetzt. Ist die Tür nun zu, oder geht doch noch was? Wir haben in Mainz nachgefragt.
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Die Schließung des Krankenhauses in Altenkirchen nach einer DRK-Doppelinsolvenz hat die Kreisstadt und ihr Umland schwer getroffen. Was am Leuzbacher Weg geblieben ist, ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie, in Trägerschaft der Diakonie in Südwestfalen.