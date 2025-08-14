Im kommenden Jahr will das Kulturbüro Haus Felsenkeller in Altenkirchen „das 40-Jährige“ seiner Kulturarbeit feiern. Nicht nur dafür ist es gut, wieder mitten in der Stadt eine lebendige Spielstätte zu haben.

Viel Holz, Farbelemente in Blau, Gelb, Rot und Grün, offene Separees, gemütlicher Barbereich – der neu hergerichtete Saal der Altenkirchener Stadthalle erinnert an das Spiegelzelt, jenen unvergleichlichen Kulturpalast, der immerhin elfmal in der Kreisstadt zu Gast war. Kein Wunder, denn das Interieur wurde ersonnen und gebaut von Helmut Nöllgen und seinen Mitstreitern vom Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller.

Altenkirchen hat damit wieder eine Spielstätte, die jahrelang fehlte und vielfach schmerzlich vermisst wurde. Das große Interesse und die Zustimmung zeigten sich auch bei der offiziellen Wiedereröffnung. Gut 200 Menschen, viele davon aus Vereinen und kommunalen Gremien, nutzten die Gelegenheit, um die gelungene Renaissance der Stadthalle selbst in Augenschein zu nehmen.

i Die neuen hölzernen Podeste versprechen den Zuschern im Saal bessere Sicht zur Bühne. Elmar Hering

Dabei sah es lange gar nicht danach aus, denn vor mehr als vier Jahren wurde die Stadthalle geschlossen. Der damalige Grund: asbestbelastete Klappen in der Lüftungsanlage. Was folgte, war der bekannte Weg politischer Diskussionen, mit Überlegungen zwischen Sanierung, Abriss und Neubau. Eine Machbarkeitsstudie wurde in Auftrag gegeben, deren Ergebnis aber bislang noch aussteht. Doch Ende 2024 kreuzte plötzlich eine Hiobsbotschaft den eingeschlagenen Pfad, als Helmut Nöllgen eine Absage von der Glockenspitze erhielt, da die bislang gemietete Tennishalle wegen dringender Sanierungsarbeiten bis auf Weiteres nicht mehr als Kultur-Spielstätte zur Verfügung stehe.

Von da an entwickelte sich eine vorbildliche Dynamik konstruktiver Zusammenarbeit. Binnen kürzester Zeit einigten sich Stadt, Verwaltung und Kulturbüro nicht nur auf die Revitalisierung der Stadthalle (Saal, Foyer, Künstlergarderobe, Toiletten, Treppenhaus), sondern machten Nägel mit Köpfen. Mit einer mobilen Lüftungsanlage auf dem Dach wurde das Hauptproblem aus der Welt geschafft, denn die alte Lüftung mit den asbestbelasteten Brandschutzklappen konnte somit vollends abgeschottet werden. „Ohnehin“, so stellte Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz während der Veranstaltung zur Wiedereröffnung klar, „hat es in der Vergangenheit im Regelbetrieb keine Asbestbelastung in der Atemluft gegeben.“

i Die letzten vier ihrer bislang 41 Jahre stand die Stadthalle Altenkirchen leer. Jetzt kann sie (zumindest in großen Teilen) wieder neu erblühen. Elmar Hering

Dankend lobte der Stadtchef das zügige und enge Zusammenspiel als „pragmatisch“, als „bürgernahe und ehrliche Politik“, als „gelebten Bürokratieabbau“. Zudem sei das von der Stadt vorgegebene Finanzbudget von 220.000 Euro eingehalten worden. Letztlich schloss die Stadt eine Nutzungsvereinbarung mit dem Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller (bis 2028). Das betrifft etwa die Vermietung und Terminvergabe, beide Seiten können in Absprache tätig werden. Lindenpütz: „Wir betreten damit Neuland. Das ist ein Experiment zur Förderung der Kultur und zur Belebung der Stadthalle.“

Das sichtbare Ergebnis in der Halle (großer und kleiner Saal bilden jetzt eine Einheit) ist vor allem Nöllgen und seinem Team zu verdanken. Unzählige Stunden investierten sie in den Innenausbau, um die Spiegelzelt-Idee des Kulturchefs Wirklichkeit werden zu lassen. In geringem Umfang half sogar der bekannte Comedian Torsten Sträter mit (Nöllgen: „ein Freund der Familie“)

Lob gab es nicht nur von Stadtbürgermeister Lindenpütz („Das ist einmalig. Das ist richtig cool.“), sondern auch von dessen VG-Kollegen Fred Jüngerich. „Das hast Du fantastisch gemacht. Vielen Dank“, wandte er sich direkt an Nöllgen. Jüngerich erinnerte an legendäre Veranstaltungen in der 1984 erbauten Stadthalle. Umso schmerzlicher sei der Verlust dieses Ortes gewesen, zum Beispiel auch für schulische Anlässe. Das ganze Umland könne an der Wiederbelebung partizipieren, so Jüngerich: „Es ist wichtig, gut und richtig, wieder eine Spielstätte zu haben.“

Den lockeren Abend der Wiedereröffnung, der musikalisch vom heimischen Jazz-Quartett „Louis Finest“ getragen wurde, komplettierten Citymanagerin Anna Laux und Stadtführer Günter Imhäuser. Mit Bildern und Anekdoten warfen sie Schlaglichter auf die Geschichte der Stadthalle, beginnend 1924 mit der ersten Schützenhalle.

13 Veranstaltungen bietet Kultursalon

Insgesamt 13 Veranstaltungen für Erwachsene sieht das Programm des Altenkirchener Kultursalons bis Anfang Januar 2026 in der Stadthalle vor. Zuzüglich eines Tages der offenen Tür am 11. September (18 Uhr, Eintritt frei) und ausgesuchter Kindertheater-Vorführungen. Das Eröffnungs-Varieté am Freitag 12. September, 20 Uhr, vereint Livemusik, Artistik, Clownerie, Breakdance und mehr. Am Tag darauf, Samstag, 13. September, 20 Uhr, folgt eine zweisprachige Lesung mit dem Sänger, Autor, Performer und Hörbuchsprecher Gerd Köster (Kölsch und Hochdeutsch).