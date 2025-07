Was motiviert Mirko Fritzlar, wochenlang hart zu trainieren und an einem brutalen Triathlon teilzunehmen? Die Antwort: Bald startet rund um Altenkirchen die „XtraMile“ und damit ein Extremsportevent für den guten Zweck.

Acht bis zwölf Stunden Training pro Woche in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen: Wenn Mirko Fritzlar zurückschaut, dann weiß er, was er in den letzten drei Monaten körperlich geleistet hat. Doch für den 33-jährigen Triathleten ist dieses Pensum die beste und auch unbedingt erforderliche Vorbereitung für ein Highlight der Sonderklasse, auf das er sich sehr freut. Denn am Donnerstag, 24. Juli, startet rund um Altenkirchen die „XtraMile 2025“ und damit ein Extremsportevent für den guten Zweck, das sich nicht nur dem Ziel einer „Weltumrundung“ mit rund 40.000 Kilometern verschrieben hat.

Am Ende der Challenge sollen auch 80.000 Euro an Spendengeldern stehen, die benachteiligten jungen Menschen den Weg ins Leben erleichtern. Mirko Fritzlar ist erstmalig Teilnehmer, er hilft aber auch mit, die „XtraMile“ bekannter zu machen und damit neue Fans für die gute Sache zu gewinnen. „Mein Anliegen ist es, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass es Menschen gibt, die sich für Jugendliche einsetzen und dafür an ihre Grenzen gehen müssen – genau wie die Hilfsorganisationen und wie die jungen Leute, die sich teils in extremen Situationen befinden“, erläutert der Sportler. Darüber hinaus sei es natürlich erfreulich, wenn sich auch Außenstehende finanziell beteiligen würden, damit das Spendenziel Realität werden kann.

Drei Disziplinen, vier Tage: So läuft die „XtraMile2025“ ab

Mirko Fritzlar beschreibt das Konzept der „XtraMile“, die 2025 zum siebten Mal stattfindet, genauer. „In diesem Jahr gehen wir wirklich an unsere Grenzen: 3,8 Kilometer Schwimmen, 550 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen stehen auf dem Programm. Wir beginnen am 24. Juli mit der Disziplin Schwimmen im Strandbad Freilingen, setzen die Aktion am 25. und 26. Juli mit zwei Rennrad-Tagen in Richtung Frankfurt und Koblenz fort und enden am 27. Juli mit einem Lauf im Rahmen des ,WoKiMen`-Classic Marathons in Altenkirchen.“

Die „Homebase“ für Unterbringung und Versorgung sei das Hotel Glockenspitze in Altenkirchen. „Jeder Teilnehmer zahlt ein Startgeld, und wir versuchen, so zu wirtschaften, dass davon am Schluss möglichst noch etwas für den Spendentopf übrig bleibt.“ Zudem gebe es Sponsoren und Großspender, die die Event-Durchführung grundsätzlich unterstützen. Das Besondere an der Veranstaltung sei aber die Option „XtraMile@home“. „Wer nicht an vor Ort aktiv mitmachen kann, der hat die Möglichkeit, bis zum 27. Juli aus ganz Deutschland Kilometer beizusteuern und zu spenden. Das läuft auf Vertrauensbasis.“ Natürlich sei auch eine Spendentätigkeit unabhängig von sportlicher Betätigung sehr erwünscht. „Am Starttag werden etwa 50 ambitionierte, angemeldete Sportler aus ganz Deutschland als Kernteam dabei sein. Die Gruppe fürs Schwimmen und Rennradfahren ist dann quasi geschlossen, weil diese Disziplinen gut geplant werden mussten.“

i Radfahren ist eine drei Disziplinen beim Extremsportevent "XtraMile2025", das ab dem 24. Juli rund um Altenkirchen stattfindet. Mirko Fritzlar ist erstmalig Teilnehmer, wirkt aber im Rahmen seiner beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeitsfelder auch in der Öffentlichkeitsarbeit mit. Julia Hilgeroth-Buchner

Die Sportler würden die ganze Strecke über von einem ehrenamtlichen Begleitteam unterstützt. Freunde und Förderer des Events seien dann hinsichtlich der Übernachtungsplätze und der Versorgungsstationen eingebunden. Für den Altenkirchener Marathon wären dann noch Anmeldungen möglich, sagt der Sportler. Die „XtraMile“ stellt also alle Beteiligten vor außerordentliche körperliche Herausforderungen.

Ganz untrainiert ist Mirko Fritzlar aber nicht. „Ich bin Boulder-Trainer bei SRS, also der christlichen Organisation ,Sportler ruft Sportler`, die neben der ,Arche Deutschland`, dem ,Seehaus` und ,Waypointer` zu den vier Hilfsorganisationen gehört, denen die Spenden zufließen. Aufgrund dieser Tätigkeit bin ich schon ziemlich fit.“ Außerdem gehöre er dem „MaJu SRL United“-Verein an, der den „WoKiMen“-Lauf organisiere. „In dieser Funktion unterstütze ich die Öffentlichkeitsarbeit für die XtraMile.“ Es wird in jedem Fall spannend für Mirko Fritzlar, denn die Mitstreiter bringen teils Profierfahrung mit – wie der mehrfache Ironman-Finisher Daniel Mannweiler. Letztlich zählt für den Birnbacher aber das Erlebnis, die eigenen Grenzen in der Gemeinschaft überwinden zu können.