Es war eine spannende Zeit in der deutschen Geschichte: der Mauerfall 1989, die Wiedervereinigung ein Jahr später. Zum 30. Jahrestag gab es unter kirchlicher Obhut eine abwechslungsreiche Veranstaltung in Altenkirchen – mit einem bunten Programm.

Zum sechsten Mal beteiligte sich die Evangelische Allianz Altenkirchen an der bundesweiten Initiative „Deutschland singt und klingt“. Die Aktion wurde 2020 zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung ins Leben gerufen.

Manuela Ebener, Vorsitzende der Evangelischen Allianz Altenkirchen, und Dorothee Becker, Direktorin der Freien Evangelischen Bekenntnisschule Altenkirchen (Feba), führten durch das Programm.