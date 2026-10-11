Ausverkaufter Kultursalon
 Altenkirchen feiert Kabarettisten Christoph Sieber
Der in Köln lebende Kabarettist und Moderator Christoph Sieber sorgte für ein volles Haus im Kultursalon in Altenkirchens Stadth
Der in Köln lebende Kabarettist und Moderator Christoph Sieber sorgte für ein volles Haus im Kultursalon in Altenkirchens Stadthalle.
Sonja Roos

Volles Haus im Altenkirchener Kultursalon bei Kabarettist Christoph Sieber, der mit seinem gut zweistündigen Programm „Weitermachen!“ für gute Unterhaltung sorgte.

Lesezeit 2 Minuten
Volles Haus im Kultursalon und ein sehr zufriedener Kulturmanager Helmut Nöllgen: „Das tut gut und zeigt, es läuft wieder im Kabarett, was zu den Krisenzeiten passt“, so seine Vorabbilanz des Abends bei der Begrüßung der rund 400 Gäste, die sich in der Stadthalle in Altenkirchen eingefunden hatten, um mit Christoph Sieber ein echtes Politsatireschwergewicht live zu erleben.
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